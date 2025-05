сегодня



Новое видео TRICK OR TREAT



"Craven Road", новое видео TRICK OR TREAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Ghosted, выход которого состоялся 25 апреля на Scarlet Records:



"Lost In The Haunted House" (intro)

"Craven Road"

"Bloodmoon"

"Ghosted"

"Dance With The Dancing Clown"

"Polybius"

"Evil Dead Never Sleeps"

"Return To Monkey Island"

"Make A Difference"

"The 13th"

"Bitter Dreams"







