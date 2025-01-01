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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 80
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 40
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
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Terrorizer

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TERRORIZER кое-что планируют



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DAVID VINCENT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие планы у TERRORIZER:

«Ну, у нас скоро будут концерты в Мексике, а летом мы участвуем в паре фестивалей в Европе. И мы обсуждаем некоторые другие аспекты, о которых я не имею права говорить с вами. Но у нас есть кое-какие наработки. Я просто оставлю это на потом».

Vincent подтвердил, что эти концерты TERRORIZER — первый раз, когда он гастролирует с влиятельной грайндкор-группой.

«Понимаете, это забавно. Когда мы записали первый альбом «World Downfall», мы никогда не гастролировали как TERRORIZER, потому что Pete был в MORBID ANGEL, а Jesse Pintado присоединился к NAPALM DEATH. Так что на этом TERRORIZER остановились, потому что мы все были заняты другими делами. Поэтому все воссоединение получилось случайно. Но в прошлом году мы отыграли пару фестивалей в Европе, а потом провели фестиваль Candelabrum [в Мексике], и с тех пор наш агент по бронированию звонит по телефону и спрашивает: «А можно TERRORIZER сыграть здесь, сыграть там?» И мы отвечаем: «Хорошо. Да».

Это здорово, потому что это ностальгия. Люди говорят мне, что TERRORIZER оказали на них большое влияние, когда они росли со своими группами или еще с чем-нибудь. А еще это очень весело. Так что, когда бы мы ни играли, особенно в Мексике, у фанатов столько энергии. Мы словно подпитываемся энергией аудитории, что всегда было характерно для Латинской Америки и особенно для Мексики. Фанаты великолепны, и это причина, по которой мы здесь».




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