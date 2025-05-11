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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 80
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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 80
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 24
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
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Metallica

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10 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 апр 2025 : 		 Переиздание Load METALLICA выйдет летом

29 апр 2025 : 		 METALLICA пожертвовала $40,000 голодающим Торонто

28 апр 2025 : 		 Участники METALLICA исполнили композицию RUSH

25 апр 2025 : 		 METALLICA не против выступить в Сфере

24 апр 2025 : 		 METALLICA выступит на Гран-При Абу-Даби

22 апр 2025 : 		 Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну....

22 апр 2025 : 		 JASON NEWSTED: «Пожалуй, METALLICA сейчас лучшая концертная группа в Америке»

21 апр 2025 : 		 Первое шоу METALLICA в 2025

10 апр 2025 : 		 METALLICA вновь вошла в клуб миллиардеров

9 апр 2025 : 		 Новый фильм от METALLICA

2 апр 2025 : 		 Гитарист METALLICA о BLACK SABBATH: «Моя жизнь была бы совсем другой, если бы они не создали то, что создали»

1 апр 2025 : 		 Kirk Hammett и затерянный айфон судьбы: как 250 риффов вернулись из небытия

25 мар 2025 : 		 KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома METALLICA»

24 мар 2025 : 		 KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA

21 мар 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Нашей движущей силой на протяжении 40 с лишним лет было оставаться на одном уровне с фанатами»

13 мар 2025 : 		 Барабанщик METALLICA о «Some Kind Of Monster»: «Всё строилось на доверии к режиссёрам»

15 фев 2025 : 		 METALLICA и NIXON продолжают сотрудничество

3 фев 2025 : 		 Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?

31 янв 2025 : 		 METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл

14 янв 2025 : 		 METALLICA пожертвует $500,000 на борьбу с последствиями пожаров

11 янв 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько сильными, насколько это возможно»

20 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 дек 2024 : 		 METALLICA в десятке самых успешных туров 2024

15 дек 2024 : 		 METALLICA в акустике

13 дек 2024 : 		 Благотворительный концерт METALLICA на следующей неделе
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|||| 10 май 2025

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 19 апреля на JMA Wireless Dome, Syracuse, New York, доступно для просмотра ниже:

01. Creeping Death
02. For Whom The Bell Tolls
03. Hit The Lights
04. King Nothing
05. Lux Æterna
06. Screaming Suicide
07. Kirk And Rob Doodle
08. The Day That Never Comes
09. Fuel
10. Orion
11. Nothing Else Matters
12. Sad But True
13. One
14. Seek & Destroy
15. Master Of Puppets
16. Enter Sandman




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11 май 2025
S
Sw0Rn
Я уже соскучился по этой рубрике, предыдущая такая новость была аж 20 дек 2024 

















просмотров: 484





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