10 май 2025



GENE SIMMONS: «Не знаю, будут ли все KISS в Лас-Вегасе»



GENE SIMMONS в интервью 94.3 The Shark рассказал о будущем собрании в Лас-Вегасе:



«Это в большей степени собрание фанатов. Армия Kiss... займет отель Virgin, и мы придем, но я даже не знаю, будет ли там вся группа. Я знаю, что мы с Paul'ом будем там, и Tommy. [Бывший гитарист KISS] Bruce Kulick, возможно, появится, и мы будем джемовать, отвечать на вопросы и все такое. Это не концерт — мы не собираемся делать ничего подобного. Возможно, я даже привезу туда свою сольную группу, просто ради шуток и приколов. Так что это скорее фан-мероприятие, что-то вроде собрания фанатов, на котором мы будем гостями».







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