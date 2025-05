сегодня



У вокалиста 3 DOORS DOWN рак



Вокалист 3 DOORS DOWN Brad Arnold сообщил, что у него обнаружен рак:



«Привет всем, это Brad из 3 DOORS DOWN. Надеюсь, у вас сегодня отличный день. Сегодня у меня для вас не очень хорошие новости. Пару недель назад я заболел, а потом пошел в больницу, прошел обследование, и мне поставили диагноз - почечно-клеточная карцинома, которая дала метастазы в легкое. Это четвертая стадия, и это не очень здорово. Но знаете что? Мы с вами служим могущественному Богу, и Он может преодолеть все. Поэтому у меня нет страха. Я действительно, искренне не боюсь этого. Но из-за этого нам придется отменить наш тур этим летом. И мы сожалеем об этом. И я буду очень признателен, если вы будете молиться за меня при каждом удобном случае. А мне, пожалуй, пора немного послушать [песню 3 DOORS DOWN 2008 года] «It's Not My Time»".



Спасибо вам, ребята, огромное. Бог любит вас. Мы любим вас. Увидимся».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 343