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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 80
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 40
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
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3 Doors Down

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|||| сегодня

У вокалиста 3 DOORS DOWN рак



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Вокалист 3 DOORS DOWN Brad Arnold сообщил, что у него обнаружен рак:

«Привет всем, это Brad из 3 DOORS DOWN. Надеюсь, у вас сегодня отличный день. Сегодня у меня для вас не очень хорошие новости. Пару недель назад я заболел, а потом пошел в больницу, прошел обследование, и мне поставили диагноз - почечно-клеточная карцинома, которая дала метастазы в легкое. Это четвертая стадия, и это не очень здорово. Но знаете что? Мы с вами служим могущественному Богу, и Он может преодолеть все. Поэтому у меня нет страха. Я действительно, искренне не боюсь этого. Но из-за этого нам придется отменить наш тур этим летом. И мы сожалеем об этом. И я буду очень признателен, если вы будете молиться за меня при каждом удобном случае. А мне, пожалуй, пора немного послушать [песню 3 DOORS DOWN 2008 года] «It's Not My Time»".

Спасибо вам, ребята, огромное. Бог любит вас. Мы любим вас. Увидимся».




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12 май 2025
m
mohnatiy
РИП. Был кореш, у которого так же случайно нашли рак в четвертой стадии. Прожил год. 

















просмотров: 343





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