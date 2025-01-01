Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 145
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 58
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 145
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 58
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
[= ||| все новости группы



*

Cavalera

*



20 май 2025 : 		 IGOR CAVALERA: «Моим героем всегда был Bill!»

6 май 2025 : 		 Какие критерии успеха у IGOR CAVALERA?

5 май 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Металл — самое позитивное, что есть в мире»

12 фев 2025 : 		 Видео с выступления IGOR 'IGGOR' CAVALERA

9 фев 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Нам выпал шанс переделать то, что нам не нравилось»

28 янв 2025 : 		 IGOR CAVALERA и SHANE EMBURY готовят сплит

14 янв 2025 : 		 MAX CAVALERA о перезаписи альбомов SEPULTURA: «У нас был шанс сделать всё заново, но лучше»

16 дек 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Предпочитаю жить настоящим»

1 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «CAVALERA не проявили уважения!»

15 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA думает о новой книге

5 окт 2024 : 		 Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA?

10 сен 2024 : 		 Дух оригинальной SEPULTURA сейчас в CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Новое видео CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Почему JAIRO GUEDZ не работал с CAVALERA

21 июн 2024 : 		 Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания

19 июн 2024 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют раннюю SEPULTURA

5 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых нет сотового телефона»

28 май 2024 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA

1 май 2024 : 		 CAVALERA перезаписали еще один альбом SEPULTURA

27 дек 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Я ненавижу сочинять тексты»

5 дек 2023 : 		 ATTILA CSIHAR присоединился на сцене к CAVALERA

13 ноя 2023 : 		 Музыканты DISCHARGE и NAPALM DEATH присоединились на сцене к CAVALERA

8 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от CAVALERA

19 сен 2023 : 		 Видео полного выступления CAVALERA

5 сен 2023 : 		 CAVALERA открыли тур

16 июл 2023 : 		 Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания
Показать далее
| - |

|||| сегодня

IGOR CAVALERA: «Моим героем всегда был Bill!»



zoom
IGOR CAVALERA в интервью Modern Drummer ответил на вопрос о том, кто был для него главным барабанщиком:

«Моим главным барабанным героем всегда был Bill Ward из BLACK SABBATH... Он тот самый. У меня много барабанных героев, но если мне нужно выбрать одного человека, который определяет для меня все те вещи, о которых я говорю, — быть креативным в студии, выступать вживую с такой энергией — это Bill... Я много раз видел его игру вживую, и у меня есть одна из его бандан, которую он подарил мне после выступления с BLACK SABBATH. Так что я храню её как сокровище всю свою жизнь. Конечно, я имел удовольствие наблюдать за его игрой в конце его карьеры, и он творческая личность. Он играл вещи, которые вдохновляют нас, бразильцев, например, играл на конгах, делал овердабы с перкуссией в BLACK SABBATH. Люди говорят: "Ты практически создал весь этот трайбл, смешанный с металлом", а я отвечаю: "Нет, есть множество других людей, которые сделали то, что привело меня к этому пути", и Bill Ward определённо один из них. Он был очень разносторонним. От него можно было услышать хэви, джаз, латину. Так что он мой любимчик».

Igor заявил, что Bill вывел барабанную игру на новый уровень:

«Я всегда говорю многим друзьям, семье и поклонникам: "Техника, конечно, это прекрасная вещь, но превращение игры на барабанах в весёлое занятие — это круто". Я хочу получать удовольствие от игры на барабанах. И я вижу, что Bill получает удовольствие, когда играет. Он бьёт по барабанам, и на выходе получается чистая энергия. Мне это нравится больше, чем просто техничные вещи, когда человек настолько напряжён, что видно, что он не получает удовольствия от игры».

Что касается других барабанщиков, которые оказали на него огромное влияние в детстве, Igor сказал:

«У меня большой список. Конечно, Stewart Copeland из THE POLICE тоже оказал на меня огромное влияние. Как латиноамериканец я рос, играя самбу и все эти ритмы, и было здорово видеть, как кто-то вроде него привносит это в поп-мир — у них был хит номер один — и он вытворял сумасшедшие вещи на своих барабанах, смешивая ямайские стили и тому подобные вещи с панковским настроем. Так что, на мой взгляд, он ещё один новатор, который действительно повлиял на меня во многих отношениях».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 185





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом