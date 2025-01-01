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IGOR CAVALERA: «Моим героем всегда был Bill!»



IGOR CAVALERA в интервью Modern Drummer ответил на вопрос о том, кто был для него главным барабанщиком:



«Моим главным барабанным героем всегда был Bill Ward из BLACK SABBATH... Он тот самый. У меня много барабанных героев, но если мне нужно выбрать одного человека, который определяет для меня все те вещи, о которых я говорю, — быть креативным в студии, выступать вживую с такой энергией — это Bill... Я много раз видел его игру вживую, и у меня есть одна из его бандан, которую он подарил мне после выступления с BLACK SABBATH. Так что я храню её как сокровище всю свою жизнь. Конечно, я имел удовольствие наблюдать за его игрой в конце его карьеры, и он творческая личность. Он играл вещи, которые вдохновляют нас, бразильцев, например, играл на конгах, делал овердабы с перкуссией в BLACK SABBATH. Люди говорят: "Ты практически создал весь этот трайбл, смешанный с металлом", а я отвечаю: "Нет, есть множество других людей, которые сделали то, что привело меня к этому пути", и Bill Ward определённо один из них. Он был очень разносторонним. От него можно было услышать хэви, джаз, латину. Так что он мой любимчик».



Igor заявил, что Bill вывел барабанную игру на новый уровень:



«Я всегда говорю многим друзьям, семье и поклонникам: "Техника, конечно, это прекрасная вещь, но превращение игры на барабанах в весёлое занятие — это круто". Я хочу получать удовольствие от игры на барабанах. И я вижу, что Bill получает удовольствие, когда играет. Он бьёт по барабанам, и на выходе получается чистая энергия. Мне это нравится больше, чем просто техничные вещи, когда человек настолько напряжён, что видно, что он не получает удовольствия от игры».



Что касается других барабанщиков, которые оказали на него огромное влияние в детстве, Igor сказал:



«У меня большой список. Конечно, Stewart Copeland из THE POLICE тоже оказал на меня огромное влияние. Как латиноамериканец я рос, играя самбу и все эти ритмы, и было здорово видеть, как кто-то вроде него привносит это в поп-мир — у них был хит номер один — и он вытворял сумасшедшие вещи на своих барабанах, смешивая ямайские стили и тому подобные вещи с панковским настроем. Так что, на мой взгляд, он ещё один новатор, который действительно повлиял на меня во многих отношениях».







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