Документальный фильм от CATTLE DECAPITATION



CATTLE DECAPITATION по случаю десятилетия альбома Terrasite" опубликовали двухчасовой ролик "From This Flesh: A Cattle Decapitation Story". Режиссером был Nicholas VanVidler, отвечавший за клип "Finish Them".







