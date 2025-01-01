Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 146
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 58
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 146
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 58
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
[= ||| все новости группы



*

Tim 'Ripper' Owens

*



20 май 2025 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

23 фев 2025 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

15 фев 2025 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел написать книгу»

13 янв 2025 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне еще не предлагали написать книгу»

6 янв 2025 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я не планировал становиться музыкантом»

22 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Ой, как всё дорого!»

17 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не будет стрижки с VIP-встреч — и петь не будем»

4 мар 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не было никого лучше Ронни Джеймса Дио»

5 фев 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS открыл тур

30 янв 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Сложно заменить кого-то вроде ROB'a HALFORD'a»

3 дек 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS дал совет начинающим музыкантам: «Выберите другое занятие»

20 ноя 2023 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

26 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне надоели певцы, коверкающие свои песни»

26 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Возрождение классического звучания уже случилось»

9 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я везучий!»

20 апр 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «У меня голос о-го-го!»

24 мар 2023 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

12 мар 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о вокале Axl'a Rose'а

9 фев 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь, им нужно прочистить уши»

30 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о критике в Интернете: «Это безумие»

20 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS схуднул

6 янв 2023 : 		 Почему новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS вышел под именем RIPPER

5 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS : «Я ни на кого не похож»

11 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Нет голоса — так не берись!»

18 окт 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS и SIMON WRIGHT исполняют DIO и PRIEST

30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от TIM 'RIPPER' OWENS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS



zoom
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS, состоявшегося 11 мая в Manifesto Bar, São Paulo, Brazil, доступно для просмотра ниже:

01. Jugulator (JUDAS PRIEST song)
02. The Green Manalishi (With the Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
03. Burn In Hell (JUDAS PRIEST song)
04. Guitar Solo
05. Hellfire Thunderbolt (KK'S PRIEST song)
06. Beyond The Realms Of Death (JUDAS PRIEST song)
07. Scream Machine (BEYOND FEAR song)
08. Blood Stained (JUDAS PRIEST song)
09. One More Shot At Glory (KK'S PRIEST song)
10. When The Eagle Cries (ICED EARTH song)
11. Wrathchild (IRON MAIDEN cover)
12. Hell Is Home (JUDAS PRIEST song)
13. Electric Eye (JUDAS PRIEST song)
14. Living After Midnight (JUDAS PRIEST song)
15. One On One (JUDAS PRIEST song)






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 113





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом