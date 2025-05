сегодня



Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS



Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS, состоявшегося 11 мая в Manifesto Bar, São Paulo, Brazil, доступно для просмотра ниже:



01. Jugulator (JUDAS PRIEST song)

02. The Green Manalishi (With the Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)

03. Burn In Hell (JUDAS PRIEST song)

04. Guitar Solo

05. Hellfire Thunderbolt (KK'S PRIEST song)

06. Beyond The Realms Of Death (JUDAS PRIEST song)

07. Scream Machine (BEYOND FEAR song)

08. Blood Stained (JUDAS PRIEST song)

09. One More Shot At Glory (KK'S PRIEST song)

10. When The Eagle Cries (ICED EARTH song)

11. Wrathchild (IRON MAIDEN cover)

12. Hell Is Home (JUDAS PRIEST song)

13. Electric Eye (JUDAS PRIEST song)

14. Living After Midnight (JUDAS PRIEST song)

15. One On One (JUDAS PRIEST song)











