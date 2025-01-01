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Kiss

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GENE SIMMONS о "KISS Army Storms Vegas": «Это не наш концерт»



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GENE SIMMONS в интервью Kyle Meredith обсудил свое появление на "KISS Army Storms Vegas":

«Это устраивают фанаты. Kiss Army в ноябре — это собрание соплеменников. Они собираются захватить отель Virgin.

Мы обещали, что не будем возвращаться в турне, и мы не собираемся. Мы подскочим и сыграем несколько композиций. Будут друзья, гости, вопросы-ответы — просто будьте ближе к фанатам, потому что, очевидно, без них я бы спрашивал следующего в очереди: «Не хотите ли картошки фри?»

На вопрос о том, есть ли какая-то "важность", что участники группы выступят без грима, Gene ответил:

«Нет. Мы гастролировали в 1990-е годы, начиная примерно с... Я пытаюсь вспомнить... Когда мы сняли грим, это было, наверное, в 1980-х, так что у нас вышло несколько пластинок, и состав группы менялся. Эйс и Питер приходили в группу и выходили из неё три раза, хотя в это сложно поверить. Ни одна другая группа не даст никому столько шансов, как и жизнь, кстати».

Simmons поделился своей точкой зрения на решение группы выступать без грима:

«Ace и Peter, благослови их Бог, трижды приходили и уходили из группы, и когда у нас появились новые участники, мы подумали: "А почему бы нам не убрать грим?" И в ретроспективе в этом не было смысла. Людям нужны были грим и эти песни. А мы всегда думали: "Таковы правила". Но мы создали группу не для того, чтобы соблюдать правила».

Он вспомнил знаменательный момент из того периода:

«Я помню, когда Ozzy уже не было в Black Sabbath, мы выступали на стадионе в Буэнос-Айресе, кажется, и открывали концерт Black Sabbath, а потом ещё много других групп, названия которых вы знаете. Но мы были без грима. И там была песня... не помню точно, но это был Paul Simon. Ну и безумие же творилось. Невероятно. 50 лет я наносил макияж и носил сапоги больше, чем твоя мамаша!»




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