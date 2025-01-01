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Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Не думаю, что когда-то вернусь»



CHRIS ADLER в интервью Loaded Radio ответил на вопрос, рассматривает ли он вариант своего появления в составе LAMB OF GOD:



«Стал бы я делать это снова? О, Боже. Я не знаю, решился бы. Это похоже на то, как если бы вы пошли на свидание со своей бывшей женой, по которой до сих пор тоскуете? И я не думаю, что это было бы хорошей идеей для каждого из нас. Я буду хранить воспоминания, буду хранить награды и «Грэмми», которые смогу показать своим родителям, или что-то еще, и мы оставим это в прошлом».







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