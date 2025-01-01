сегодня



Лидер GHOST об отношении к религии



TOBIAS FORGE в интервью Rolling Stone Germany ответил на вопрос, важную ли роль играла ли религия роль в его воспитании:



«Да, но не в традиционном смысле... Мы все знаем людей, выросших в религиозных семьях, или, возможно, во времена, когда религия играла большую роль в основном укладе. Однако я вырос с религией в культурном аспекте, потому что моя мама — очень культурный человек, она интересуется искусством и фильмами. Так что это был естественный приток более культурного аспекта...



Когда мы куда-то ехали, мы всегда заходили в церковь — не по религиозным, а по культурным причинам, ради произведений искусства, как в музей. И, будучи ребёнком с богатым воображением, я, конечно же, интересовался сказочным аспектом. Это было почти в духе Индианы Джонса, потому что это было волшебство. Но я расценивал всё это в позитивном ключе. Это было нечто историческое, магическое, древнее и крутое. И ещё один аспект — в моём окружении были религиозные люди, которые не всегда были очень милыми, или, по крайней мере, я не находил их очень приятными. Одной из них была моя учительница в первом и втором классе. Это было в конце 1980-х, и в то время она, вероятно, была пенсионного возраста. Она родилась где-то в 1915-м или что-то вроде того, или в 1920-м. Я не знаю. Не помню. Но она была очень похожа на дисциплинарного работника старой школы — старомодная, злая. Все её ненавидели. И даже до того, как я начал ходить в школу, в моём детском саду было много детей, которые были старше, они оказались в её классе и рассказывали: "Ты попадешь в её класс. Она настоящая стерва". Так что как только я начал учиться в школе, мы сразу же стали конфликтовать. И я отчётливо помню, как она говорила... Любой, кто учился в моём классе, мог бы сказать: "Она никогда такого не говорила", но я отчётливо помню, что она говорила: "Если бы это случилось несколько лет назад, я могла бы тебя ударить. В те времена — это было совсем недавно — мне было позволено бить детей". И было видно, что она действительно хочет поддерживать дисциплину такими физическими методами. И вы могли бы возразить, что, возможно, кто-то вроде меня заслужил это. Я был очень заносчивым. В детстве я не любил авторитарных людей, так что мне это совсем не нравилось. А она была глубоко религиозна.



Насколько я помню, и это может противоречить воспоминаниям других людей, но с ней мы изучали много псалмов или гимнов, и было много библейских... Я думаю, она сбилась с курса в том количестве занятий на тему Библии, которые мы проводили. С другой стороны, это способствовало моему интересу к истории. Так что это не было пустой тратой времени, но она определённо была для меня воплощением парадокса, когда она сама провозглашала себя представителем доброй стороны, а на самом деле была злой. Она была злой, мелочной и жестокой, олицетворяла собой негатив и регресс, и я бы сказал, что это сильно повлияло на меня. Я определённо не любил её. И это продолжалось на протяжении всего обучения в школе. У нас была ещё одна учительница... Когда я перешёл в седьмой класс, я не знаю, насколько она была религиозна, но она определённо была праведницей и ненавидела меня. И это было как раз тогда, когда я был в самом расцвете сатанинской юности, 13-летним подростком. Я знаю, что было потом, потому что когда мои дети пошли в школу, они некоторое время ходили в ту же школу, что и я в седьмом классе, и у них была та же учительница, что и у меня, и мой сын сказал мне: "Она была очень груба с тобой". То есть это было не только в моей голове? Он сказал: "Нет. Она ходила по другим учителям, пытаясь изменить их представление о тебе и о том, как она хотела, чтобы ты провалился на экзаменах". Но я был очень высокого мнения о себе и старался приуменьшить её заслуги перед классом. Я был из тех детей, которые могут встать посреди класса и сказать: "Ты никому здесь не нравишься. Ты просто тупая корова". Так что я тоже был немного подлым. Но в детстве и юности я постоянно находился в состоянии столкновения с миром. Я также с большим уважением отношусь к своей роли в нём. Но если бы я хотел дать себе поблажку, я бы сказал, что если бы у меня были более добрые учителя, всё было бы лучше. У моих знакомых были и другие учителя — если бы я учился в их классах, то, возможно, преуспел бы больше. Только в чём? Всё обошлось. Так что вроде как всё в порядке. Но да, это короткий ответ на ваш вопрос».







+0 -1



просмотров: 325

