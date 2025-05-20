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Sixx:A.M.

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22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку

20 окт 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. представляет мемуары

1 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.
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Вокалист SIXX:A.M. о темной стороне творчества



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Вокалист SIXX:A.M. James Michael опубликовал видео, в котором он рассказывает о том, что он называет «хищническим написанием песен» — практике, когда некоторые авторы песен могут требовать авторских прав на песни, к которым они не имеют никакого отношения, или когда иногда продюсер песни пытается присвоить себе авторские права на песню, которую он/она не писал/а, чтобы получить больше авторских отчислений.

«Люди всегда говорят о том, как сильны песни, как они могут изменить жизнь или спасти ее, или как они могут соединить нас. И я верю, что все это правда, но о чем вы не знаете, так это о том, что у сочинения песен есть темная сторона — очень темная сторона. И лучшие песни часто пробуждают в людях самое худшее. И я собираюсь вам это объяснить.

Видите ли, реальность такова. Это не только музыка. Это происходит во всех видах работы. Может быть, вы создали что-то на своей работе или у вас появилась идея, и в тот момент, когда она начинает набирать обороты, кто-то вмешивается и хочет получить свой кусок. Это может быть ваш босс, который присваивает себе ваши заслуги, или коллега, который просто пытается выдать вашу работу за свою, и так происходит повсюду. Везде, где есть ценность, есть кто-то, кто ждет, чтобы присвоить ее себе, потому что, когда что-то показывает потенциал, когда кажется, что это сработает, энергия в комнате меняется. Люди перестают фокусироваться на ремесле и начинают фокусироваться на возможностях. С сочинением песен дело обстоит точно так же. На самом деле, может быть, даже хуже. Я не знаю. Потому что когда песня звучит, когда она действительно врезается вам в память, она не просто звучит хорошо, она воспринимается как денежный куш. И вот тогда все идет наперекосяк.

Должен вам сказать, что я был в таких помещениях и видел, как это происходит, много раз. Вы приносите идею песни, над которой вы очень усердно работали, и вдруг все хотят стать ее частью. И я не говорю о тех, кто был рядом с тобой с самого начала — о тех, с кем ты, возможно, написал эту песню. Я говорю о людях, которые приходят уже после того, как песня готова, - о тех, кто говорит: «Давайте изменим одно слово или одну лишь мелодию», и они совершенно открыто претендуют на авторские заслуги. Первые несколько раз, когда со мной такое случалось, я думал: «Ну, может, это просто игра такая». Но потом это происходило снова и снова, и я начал понимать, что это не сотрудничество, а завоевание. Это стратегия данного человека. А дело в том, что музыкальная индустрия не вознаграждает за правду, она вознаграждает за право собственности. Кто контролирует издание, тот и получает зарплату. Поэтому неважно, кто создал песню, важно, кто ее издал. И я должен сказать тебе, чувак, что это не дает тебе покоя. Потому что написание песен - это не просто продукт, это очень личное. Это твои мысли и твои истории, и вдруг их нарезают на кусочки и продают так, будто они принадлежат всем остальным в аудитории. И чем лучше песня, тем хуже поведение. Люди меняются, чувак. И ты начинаешь понимать, что успех не просто привлекает похвалу, он привлекает хищников.

То, что я только что описал, — это то, с чем я слишком хорошо знаком, и это то, что я называю хищным написанием песен. Это когда кто-то видит в чем-то потенциал и делает все возможное, чтобы пролезть внутрь и завладеть частью этой идеи или частью этой песни. Так что если вы начинаете писать песни и хотите попасть в песенный бизнес, вам действительно нужно быть осторожным в этом вопросе. Вы должны научиться распознавать таких хищников.

Помню, однажды я написал песню для одного из участников « American Idol », который очень хорошо выступил на этом шоу и готовился выпустить свой первый альбом. Не хочу называть имен, но это был очень известный артист. И я написал для них отличную песню. И лейблу, и управляющей компании она понравилась, и они были очень рады ей. У них был известный продюсер, который занимался выпуском диска. И однажды мне позвонил помощник продюсера и сказал: «Эй, продюсер хочет участвовать в авторстве этой песни». Я ответил: «Ну, хорошо, а что они изменили?». И человек, с которым я разговаривал, на секунду замялся и сказал: "Я не знаю. Я вам перезвоню". И вот они перезвонили мне через пару часов и сказали: "Нет. Они ничего не меняли. Им нравится песня в том виде, в котором она есть, но поскольку они ее продюсируют, они хотят, чтобы им приписали авторство этой песни". И я был просто потрясен этим. Я подумал: "Как ты можешь оправдывать просьбу об авторском участии, если ты ничего не написал в песне? Если вы продюсер, вам платят за то, что вы продюсируете песню. Если у тебя есть идея для песни, то, конечно, я готов добавить свою идею в песню, если это сделает ее лучше, и тогда, конечно, я разделю с тобой авторские заслуги, но в данной конкретной ситуации этого не произошло. Это был просто известный продюсер, который хотел получить авторский гонорар, потому что знал, что именно на этом можно заработать. А я просто сказал «нет». И знаете, что произошло? Песня вошла в альбом, я получил авторский сертификат, и все закончилось хорошо. Но дело в том, что этот продюсер пытался запугать меня, чтобы я дал ему возможность получить авторство. Он знал, что я нуждаюсь в этой доле за написание песни больше, чем он, и поэтому использовал свою власть, чтобы убедить меня уступить, по сути, покориться ему. Но я не поддался».




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20 май 2025
WahrandPhain
Так контролируйте сами своё творчество, тупые необучаемые ебанаты блядь! Тогда и нытья не будет, что большие дяди вас обокрали. Играть с лейблами = сесть за стол пьяным к профессиональным шулерам а потом ныть, что вас обобрали. Нахуй они это делают??
20 май 2025
T
ThrashCrow
WahrandPhain, Типично..,Сидеть с голой жопой и поучать Запад как жить. Они идиоты десятилетиями ждали твоей мудрости 

















просмотров: 218





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