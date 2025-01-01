15 май 2025



DAVE LOMBARDO о создании песни SLAYER «Raining Blood»



DAVE LOMBARDO в недавнем эпизоде подкаста "100 Songs That Define Heavy Metal", ведущим которого является Brian Slagel, обсудил создание композиции SLAYER "Raining Blood". На вопрос о том, откуда взялось вступление песни — раскаты грома, три удара барабанов и молниеносные гитарные разряды, — он ответил:



«Джефф Ханнеман записал демо. Он записал барабаны и гитару и представил это нам на репетиции. И мы подумали, что это немного странно. Мы подумали: "Что? Ты хочешь, чтобы всё начиналось именно так?" И я не знаю, откуда взялась эта идея, почему шёл дождь. Но песня была практически готова, и она была на кассете. И мы подумали, что она великолепна, по крайней мере, когда зазвучал рифф. Это нас потрясло».



Что касается его подхода к игре на барабанах в «Raining Blood», Lombardo сказал:



«У меня было представление о том, что я сделал на первых трёх пластинках, которые мы записали, трёх, четырёх, — я учился, слушая других барабанщиков. В то время это были IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST. Так что барабанщики того времени заложили для меня основу. И изучение этих песен и их исполнение в SLAYER очень помогло мне отточить свою способность вносить свой вклад в виде партий барабанов для музыки, которая была мне представлена. Но позже, когда мы записывали "Reign In Blood", продюсер альбома Rick Rubin отточил мой творческий потенциал и помог мне применить его в особенных местах, которые повлияли на следующую часть песни. Скажем, в куплете. В песне должно быть пространство. Можно добавить маленькие, крошечные нюансы, но не стоит переигрывать, потому что это отвлекает от вокала. А когда начинается припев, или бридж, или что-то ещё, это помогло мне отточить творческий подход и добавить, скажем, креативную барабанную дробь, чтобы перейти к следующей части. Так что, думаю, вы, как слушатель, слышите, что барабаны звучат более мелодично, как часть песни, а не нечто из серии "я играю на барабанах и должен показать вам, как я хорош в этих сбивках, которые я изучил за годы". Дело было не в этом. Дело в песне, в том, чтобы сделать её особенной и использовать необходимое количество ударных партий».



По его словам, уровень музыкальности SLAYER повысился из-за количества гастролей, которые они проводили:



«Именно там ты по-настоящему развиваешь свои навыки, выносливость и начинаешь слышать вещи немного по-другому с точки зрения сцены. И благодаря своему опыту именно тогда я начал слышать музыку по-другому, в большей степени исполнение, а не просто творчество. Я понял, какой силой обладают определённые ритмы, когда они исполняются вживую, и поэтому я старался записать их как можно более аутентично. Это приходит с опытом, и я считаю, что гастроли очень помогли нам в развитии не только нашего звучания, но и нашего стиля».







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