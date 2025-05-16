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Лидер CANDLEMASS: «Мы не собираемся записываться с Messiah»



LEIF EDLING в интервью Rock Hard Greece обсудил будущее выступление с Messiah Marcolin:



«Ну, это здорово. Мы отмечаем 40-летний юбилей CANDLEMASS многими событиями, и это одно из них. Мы выпустим специальный EP с парой треков, и у нас будет специальная линия товаров. Мы дадим специальные концерты в Швеции, а также выступим с Messiah Marcolin в Афинах. Так что у нас есть несколько способов отпраздновать. Например, сейчас мы выкладываем в социальные сети много старых фотографий, и, думаю, в течение года будет снят документальный фильм о CANDLEMASS. Так что мы празднуем по-разному».



Что касается возможности добавления новых концертов с Messiah, Leif сказал:



«Это будет единственный концерт. Непременно. И у нас нет планов по записи альбомов, нет планов по воссоединению. Нет никаких планов, кроме одного шоу и только одного шоу. Вот и вся идея. Поехать в Грецию, где у нас много настоящих фанатов, преданных поклонников, и оторваться по полной. Сыграть отличное шоу и получить удовольствие от 40-летнего юбилея. Не многие группы доживают до 40-летия. Поэтому мы считаем, что нам очень повезло, что мы смогли продержаться так долго».



На вопрос о том, считает ли он предстоящий концерт в Афинах «идеальным завершением» главы CANDLEMASS с Messiah, Leif сказал:



«Я думаю, что мы уже закрыли эту главу лет 20 назад. [ Смеется ] Я имею в виду, что мы не знали, что проживем еще год после ухода Messiah. И мы не знали, что будем играть через 20 лет после этого. Так что это бонус. И это бонус для всех людей, которые хотели бы увидеть нас вживую с Messiah. Так почему бы и нет? Давайте сделаем это. Давайте весело проведем вечер в Афинах».



Говоря о сет-листе концерта в Rock Hard, Edling сказал:



«Я думаю, мы исполним классику с парой сюрпризов. Так что я уверен, что людям понравится тот сет-лист, который мы сейчас обсуждаем. Но я не хочу ничего раскрывать прямо сейчас. Пусть это будет сюрпризом. Поэтому я не думаю, что кто-то будет разочарован. Это я могу сказать точно»







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