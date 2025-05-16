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*Новое видео BATTLE BEAST 37
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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Candlemass

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13 мар 2025 : 		 CANDLEMASS готовят ЕР

2 фев 2025 : 		 MESSIAH MARCOLIN выступит с CANDLEMASS

15 окт 2024 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет весной

20 июл 2024 : 		 Вскрытие CANDLEMASS

14 апр 2024 : 		 Тройной винил от CANDLEMASS весной

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16 ноя 2022 : 		 Новая песня CANDLEMASS

8 ноя 2022 : 		 Гитарист CANDLEMASS не исключает появления бывшего на специальном шоу

31 окт 2022 : 		 MESSIAH MARCOLIN и гитарист CANDLEMASS выступили вместе

29 сен 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

18 авг 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

25 апр 2022 : 		 Пиво от CANDLEMASS

6 фев 2022 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет летом

15 янв 2022 : 		 CANDLEMASS в студии

5 окт 2021 : 		 CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE

22 сен 2021 : 		 Статуэтка CANDLEMASS выйдет в 2022 году

22 июн 2020 : 		 CANDLEMASS сыграют что-то новое

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

1 фев 2020 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет в марте

25 ноя 2019 : 		 CANDLEMASS о номинации на Грэмми
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Лидер CANDLEMASS: «Мы не собираемся записываться с Messiah»



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LEIF EDLING в интервью Rock Hard Greece обсудил будущее выступление с Messiah Marcolin:

«Ну, это здорово. Мы отмечаем 40-летний юбилей CANDLEMASS многими событиями, и это одно из них. Мы выпустим специальный EP с парой треков, и у нас будет специальная линия товаров. Мы дадим специальные концерты в Швеции, а также выступим с Messiah Marcolin в Афинах. Так что у нас есть несколько способов отпраздновать. Например, сейчас мы выкладываем в социальные сети много старых фотографий, и, думаю, в течение года будет снят документальный фильм о CANDLEMASS. Так что мы празднуем по-разному».

Что касается возможности добавления новых концертов с Messiah, Leif сказал:

«Это будет единственный концерт. Непременно. И у нас нет планов по записи альбомов, нет планов по воссоединению. Нет никаких планов, кроме одного шоу и только одного шоу. Вот и вся идея. Поехать в Грецию, где у нас много настоящих фанатов, преданных поклонников, и оторваться по полной. Сыграть отличное шоу и получить удовольствие от 40-летнего юбилея. Не многие группы доживают до 40-летия. Поэтому мы считаем, что нам очень повезло, что мы смогли продержаться так долго».

На вопрос о том, считает ли он предстоящий концерт в Афинах «идеальным завершением» главы CANDLEMASS с Messiah, Leif сказал:

«Я думаю, что мы уже закрыли эту главу лет 20 назад. [ Смеется ] Я имею в виду, что мы не знали, что проживем еще год после ухода Messiah. И мы не знали, что будем играть через 20 лет после этого. Так что это бонус. И это бонус для всех людей, которые хотели бы увидеть нас вживую с Messiah. Так почему бы и нет? Давайте сделаем это. Давайте весело проведем вечер в Афинах».

Говоря о сет-листе концерта в Rock Hard, Edling сказал:

«Я думаю, мы исполним классику с парой сюрпризов. Так что я уверен, что людям понравится тот сет-лист, который мы сейчас обсуждаем. Но я не хочу ничего раскрывать прямо сейчас. Пусть это будет сюрпризом. Поэтому я не думаю, что кто-то будет разочарован. Это я могу сказать точно»




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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16 май 2025
K
Kiskenbassker
Слишком частое отрицание возможности реюниона с бывшим может быть симптомом того, что скоро этот реюнион состоится.
16 май 2025
B
Bonanza
Kiskenbassker, в данном конкретном случае, мне кажется, это скорее симптом того, что Эдлинг, словно давно прошедшая через развод, но до сих пор разгневанная бывшая жена не устаёт при каждом удобном случае костерить почем зря и поныне ненавистного бывшего супруга даже по прошествии двух десятилетий.
16 май 2025
Орион
Bonanza, Привет, Демьян 😊
16 май 2025
B
Bonanza
Орион, привет, привет...
Кстати, у меня вопрос: вот ты вставил тут смайлик, а откуда ты его взял? (Я до сих пор не понимаю, где тут вообще опция смайликов.)
16 май 2025
m
matthew3833
Bonanza, Можно либо с телефона, либо с винды "win + ,"
Там откроется меню смайлов. 

















просмотров: 567





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