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*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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AC/DC

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2 сен 2024 : 		 AC/DC штурмуют Top10 Великобритании

30 авг 2024 : 		 AC/DC официально третьи по продажам

19 авг 2024 : 		 AC/DC отыграли финальное шоу в Европе

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Видео полного выступления AC/DC



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Видео полного выступления AC/DC, которое состоялось восьмого мая на Acrisure Stadium, Pittsburgh, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже:

01. If You Want Blood (You've Got It)
02. Back In Black
03. Demon Fire
04. Shot Down In Flames
05. Thunderstruck
06. Have A Drink On Me
07. Hells Bells
08. Shot In The Dark
09. Stiff Upper Lip
10. Highway To Hell
11. Shoot To Thrill
12. Sin City
13. Rock 'N' Roll Train
14. Dirty Deeds Done Dirt Cheap
15. High Voltage
16. Riff Raff
17. You Shook Me All Night Long
18. Whole Lotta Rosie
19. Let There Be Rock

Encore:

20. T.N.T.
21. For Those About To Rock (We Salute You)




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