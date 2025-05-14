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Megadeth

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CHRIS ADLER о работе с MEGADETH



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CHRIS ADLER в недавнем интервью рассказал о том, как прошла его работа с лидером MEGADETH:

«Это была сбывшаяся мечта. Все любят придираться к Dave'y, и мне его жаль. У него было тяжёлое детство, и я знаю всю его историю, и мы провели много времени за разговорами обо всём на свете. И Dave действительно очень хороший. Он беспокойный, но это делает его одним из лучших в мире. И этот парень умеет круто играть на гитаре — это нереально.

Когда я был ребёнком и катался на скейтборде, у меня появилась кассета, я слушал панк-рок и всё остальное, и я услышал песню MEGADETH, и это поставило меня на мой путь. Так что получить это приглашение было сбывшейся мечтой».

Вспоминая о своих студийных сессиях с MEGADETH, Chris сказал:

«Всё началось с того, что... Мы встречались несколько раз, просто чтобы понять, сможем ли мы поладить. Мы встречались в 2005 году во время тура и тогда довольно хорошо поладили. И вот он привёз меня в Нэшвилл. Думаю, на два или три месяца он снял для меня дом в Нэшвилле, недалеко от себя. Мы собирались в студии, которая находилась в самом центре, и постоянно джемовали. Только я и он в течение пары месяцев, сочиняли материал и прорабатывали его. У них был отличный звукоинженер Крис Рэйкстроу, который помогал нам сводить партии и продумывал мелочи. Я был в восторге, и это был момент, похожий на воплощение мечты. Но я всё равно относился к этому профессионально, понимая, что моя роль только в сессионной работе. Но всё вышло настолько хорошо, что он попросил меня быть в группе, и два года спустя мы гастролировали по всему миру, и альбом получил "Грэмми", это было потрясающе. Возможно, это стало ещё одним моментом, который вызвал напряжение в LAMB OF GOD. Я записал пластинку с PROTEST THE HERO, которая получила канадский аналог "Грэмми". Затем я присоединился к MEGADETH и получил «Грэмми». Что происходит? Но да, это было захватывающе».

Adler рассказал о своих личных отношениях с Mustaine'ом:

«Из-за того, что он такой, какой есть, и из-за того внимания, которое он привлекает к себе в любом месте, где находится, трудно попасть в этот внутренний круг. Но как только вы туда попадаете, он оказывается самым щедрым, самым милым и добрым парнем. У него прекрасная семья. Все они замечательные люди. Я понимаю, что он немного защищается, возводит стены, просто для собственной безопасности. Может быть, он мог бы сказать что-то по-другому на этом пути. Не мне об этом судить. Но мы прекрасно провели время вместе, и я до сих пор считаю его другом, и для меня было честью стать участником этого процесса столько, сколько получилось».




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14 май 2025
Gustaff
Чего-то Дэйв какой-то смурной на фото)
14 май 2025
s
smolet18-02-44
Видите, как хорошо отзывается о Рыжем, а все вокруг - Дейв тиран, жлоб и неумёха. Это смотря как ты относишься к Мастейну, если хорошо то и он соответственно, .... наверное) 

















просмотров: 404





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