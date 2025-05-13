Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 49
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Новое видео BATTLE BEAST 21
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 49
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Новое видео BATTLE BEAST 21
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 17
[= ||| все новости группы



*

Primal Fear

*



13 май 2025 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR

5 май 2025 : 		 Басист PRIMAL FEAR рвется в бой!

24 апр 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

25 сен 2024 : 		 PRIMAL FEAR выбирают из 25 песен

3 сен 2024 : 		 PRIMAL FEAR нашли барабанщика

28 авг 2024 : 		 THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR

26 авг 2024 : 		 MAGNUS KARLSSON выступит с PRIMAL FEAR

24 авг 2024 : 		 PRIMAL FEAR лишились четырех музыкантов

5 июн 2024 : 		 PRIMAL FEAR на REIGNING PHOENIX MUSIC

23 фев 2024 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

14 фев 2024 : 		 Matt Sinner вновь у микрофона

16 сен 2023 : 		 Успехи в чартах PRIMAL FEAR

4 сен 2023 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR

31 авг 2023 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

20 июл 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

31 май 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

10 фев 2023 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет осенью

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от PRIMAL FEAR

10 июн 2022 : 		 PRIMAL FEAR все еще не могут

13 май 2022 : 		 Переиздание PRIMAL FEAR выйдет летом

9 фев 2022 : 		 Гитарист PRIMAL FEAR выпускает сольный альбом

21 дек 2021 : 		 Гитарист PRIMAL FEAR: «8 месяцев — 8 больниц»

20 авг 2021 : 		 PRIMAL FEAR отменили концерты в 2021–2022 годах

19 апр 2021 : 		 PRIMAL FEAR впервые попали в чарты синглов

9 апр 2021 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

13 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN споет с PRIMAL FEAR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления PRIMAL FEAR



zoom
Видео с выступления PRIMAL FEAR, состоявшегося девятого мая в рамках фестиваля Rock In Rautheim, доступно для просмотра ниже.

Ralf Scheepers: «До сих пор перехватывает дыхание после одного из самых эмоциональных уик-эндов, которые я когда-либо проводил с Primal Fear, а теперь еще и с нашим новым составом. Тяжесть, которую я нес перед этим шоу, была почти невыносимой, словно внутри меня бушевала буря. Но как только мы вышли на сцену, все изменилось. Музыка, связь, общий огонь - все это вырвалось наружу и унесло бурю прочь. То, что мы создали вместе, было больше, чем просто шоу. Это было освобождение. Это было исцеление. Это было волшебство. Я бесконечно благодарен Мэту за то, что он жив и здоров после всего, через что ему пришлось пройти... Это чудо! А чудеса случаются!»

Mat: «Словами не описать этот эмоциональный уик-энд. Я могу только согласиться с последним сообщением Ralf'а. У меня была мечта, это был долгий путь, но наконец-то я ее осуществил. Верьте в чудеса, боритесь за то, чтобы они произошли. Я могу только поблагодарить моих товарищей по группе, мою семью, нашу команду, Frank & Bodo за то, что они были рядом со мной! С нетерпением жду наших следующих приключений и выхода нашего следующего сингла «The Hunter» 13 июня. Пока, с любовью».

В 2021 году Sinner получил крайне негативную реакцию на вакцинацию COVID-19 и в течение восьми месяцев проходил лечение в различных больницах. Из-за этого пришлось отменить концерты, запланированные на 2021 и 2022 годы, а когда Primal Fear все-таки появились на сцене, временной заменой Sinner стал Alex Jansen.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

13 май 2025
Gustaff
Бони - М какой-то 

















просмотров: 328





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом