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Видео с выступления PRIMAL FEAR



Видео с выступления PRIMAL FEAR, состоявшегося девятого мая в рамках фестиваля Rock In Rautheim, доступно для просмотра ниже.



Ralf Scheepers: «До сих пор перехватывает дыхание после одного из самых эмоциональных уик-эндов, которые я когда-либо проводил с Primal Fear, а теперь еще и с нашим новым составом. Тяжесть, которую я нес перед этим шоу, была почти невыносимой, словно внутри меня бушевала буря. Но как только мы вышли на сцену, все изменилось. Музыка, связь, общий огонь - все это вырвалось наружу и унесло бурю прочь. То, что мы создали вместе, было больше, чем просто шоу. Это было освобождение. Это было исцеление. Это было волшебство. Я бесконечно благодарен Мэту за то, что он жив и здоров после всего, через что ему пришлось пройти... Это чудо! А чудеса случаются!»



Mat: «Словами не описать этот эмоциональный уик-энд. Я могу только согласиться с последним сообщением Ralf'а. У меня была мечта, это был долгий путь, но наконец-то я ее осуществил. Верьте в чудеса, боритесь за то, чтобы они произошли. Я могу только поблагодарить моих товарищей по группе, мою семью, нашу команду, Frank & Bodo за то, что они были рядом со мной! С нетерпением жду наших следующих приключений и выхода нашего следующего сингла «The Hunter» 13 июня. Пока, с любовью».



В 2021 году Sinner получил крайне негативную реакцию на вакцинацию COVID-19 и в течение восьми месяцев проходил лечение в различных больницах. Из-за этого пришлось отменить концерты, запланированные на 2021 и 2022 годы, а когда Primal Fear все-таки появились на сцене, временной заменой Sinner стал Alex Jansen.







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