сегодня



Видео полного выступления FOREIGNER



Видео полного выступления FOREIGNER, состоявшегося седьмого мая на Movistar Arena, Santiago, Chile, доступно для просмотра ниже:



00:00 Preshow

01:50 Intro

03:09 Double Vision

06:47 Head Games

12:30 Cold As Ice

17:55 Waiting For A Girl Like You

24:00 That Was Yesterday

28:37 Dirty White Boy

33:25 Feels Like The First Time

38:50 Urgent

47:00 Keyboard Solo (Michael Bluestein)

52:00 Drum Solo (Chris Frazier)

56:00 Juke Box Hero (with Lou Gramm)

1:08:17 Long, Long Way From Home (with Lou Gramm)

1:11:30 I Want To Know What Love Is (with Lou Gramm) (first verses in Spanish)

1:19:00 Hot Blooded (with Lou Gramm)

1:27:13 Post-show final







+0 -0



просмотров: 144