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*Новое видео BATTLE BEAST 31
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 20
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Iommi

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TONY IOMMI о балете BLACK SABBATH



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После того как в 2023 году премьера постановки «Black Sabbath — The Ballet» поразила зрителей и критиков, осенью 2025 года Королевский балет Бирмингема начнёт гастрольный тур по Великобритании.

Вслед за прощальным концертом BLACK SABBATH на арене Villa Park в родном для группы Бирмингеме этим летом «Black Sabbath — The Ballet» вернётся с 18 по 27 сентября на Бирмингемский ипподром, после чего пройдут концерты в Европе и США. Затем постановка впервые посетит манчестерский The Lowry, Salford (8–11 октября), после чего вернётся в Theatre Royal Plymouth (16–18 октября), Sadler's Wells, London (22–25 октября) и завершится всё шотландской премьерой в Edinburgh Festival Theatre (30 октября — 1 ноября).

После аншлагового премьерного сезона осенью 2023 года, когда поклонники тяжёлого металла впервые пришли на балет, турне 2025 года будет включать совершенно новые аудиоинтервью с участниками группы BLACK SABBATH, Sharon и поклонниками со всего мира. Звуковое оформление также было переработано.

Директор Бирмингемского Королевского балета Карлос Акоста сказал:

«Ещё в 2023 году мы были потрясены невероятным успехом "Black Sabbath — The Ballet" с аншлагом на каждом представлении с бурными овациями и приводившим в театр зрителей, никогда прежде не знавших живого танца. Теперь, в 2025 году, мы выкрутим громкость на 11, отправляясь в большой и смелый тур по Великобритании, который точно сразит всех наповал!»

Сооснователь BLACK SABBATH, ведущий гитарист и соавтор песен Tony Iommi добавил:

«BLACK SABBATH всегда были новаторскими и непредсказуемыми, и подобное уж точно никто не мог предвидеть! Было приятно видеть, что Карлос и команда Бирмингемского Королевского Балета сделали в 2023 году: они оживили нашу музыку так, как я себе и представить не мог! Самое невероятное в том, что ещё больше поклонников по всей стране смогут увидеть эту необыкновенную постановку этой осенью в рамках тура по Великобритании».

Композитор Кристофер Остин — идейный вдохновитель классического переосмысления некоторых из самых знаковых песен BLACK SABBATH, исполняемых вживую на каждом представлении оркестра Royal Ballet Sinfonia.

Лауреат премии «Тони» Кристофер работал над партитурой в тесном сотрудничестве с Tony, создавая полные оркестровки легендарных композиций BLACK SABBATH, а также новые оркестровые произведения, вдохновлённые их музыкой. К оркестру присоединился гитарист Марк Хейворд, который играет на сцене вместе с танцорами во время каждого шоу.

Кристофер Остин сказал:

«Для музыкальной команды создание партитуры для этого необыкновенного балета было захватывающим путешествием, и всё началось с самого удивительного подарка от Тони: его доверия к нам, чтобы мы смогли чествовать музыку группы, и его разрешение исполнить эти культовые песни по-своему.

Страсть и приверженность всей творческой команды BRB и ошеломляющий отклик зрителей сделали «Black Sabbath — The Ballet» событием всей жизни, и я не могу дождаться, когда вернусь в театр, чтобы дирижировать этим волшебным шоу».




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