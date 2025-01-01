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Гитарист SLAYER о включении группы в ЗСРнР



KERRY KING в недавнем интервью Billboard Brasil ответил на вопрос о том, стоит ди ждать SLAYER в Зале Славы Рок-н-ролла:



«Почему мы ещё не там? Не знаю. Мы даже никогда не были в списке номинантов, так что я не знаю, чего ждут фанаты. Сколько ещё десятилетий нам предстоит играть? Сорок лет — это мало, я думаю. Не знаю. Посмотрим.



Я ходил в музей Зала славы рок-н-ролла в Кливленде, штат Огайо, думая, что пробуду там около получаса. Я побывал там только 10 или 15 лет назад. Это заняло у меня много времени. Я подумал: "Пойду посмотрю, может быть, с полчасика". Я пробыл там четыре часа, и там очень много классных вещей».



По поводу вероятности того, что SLAYER однажды будут введены в Зал славы, он сказал:



«Повлияет ли это как-то на мою карьеру? Абсолютно точно нет. Если бы мои родители были живы, я был бы в восторге, если бы нас туда включили, чтобы я мог сказать: "Мам, я в Зале славы рок-н-ролла". Это было бы круто.



Если это случится, то так тому и быть, потому что, на мой взгляд, процесс голосования неправильный. Так что посмотрим. А то, что я тут разглагольствую об этом, наверное, не помогает мне. [Смеётся].



Если нас когда-нибудь номинируют и фанаты выберут нас, будет почётно, конечно, сказать, что эти ребята из Лос-Анджелеса собрались вместе и порвали весь мир на лоскуты».



Когда интервьюер отметил, что SLAYER навсегда изменили тяжёлую музыку, Kerry ответил:



«Да, мы поучаствовали в этом. По иронии судьбы в одно и то же время появилось множество групп, которые впоследствии создали трэш».







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