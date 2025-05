сегодня



ALICE IN CHAINS отменили все концерты в 2025



ALICE IN CHAINS отменили все концерты из-за болезни барабанщика Sean Kinney.



«После тщательного обдумывания и по совету медиков мы приняли решение отменить наши предстоящие выступления на фестивалях и хедлайны ALICE IN CHAINS".



Хотя мы все с нетерпением ждали возвращения на сцену, здоровье Sean'a — наш главный приоритет на данный момент.



Хотя проблема требует немедленного вмешательства, его долгосрочный прогноз положительный.



Мы искренне ценим ваше понимание и поддержку в это время».











