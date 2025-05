сегодня



Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии»



RICHARD PATRICK в интервью 99.7 The Blitz спросили, как изменилась индустрия за 32 года:



«Потоковое вещание нанесло огромный, огромный ущерб нашей индустрии. Дебютный альбом [FILTER 1995 года] «Short Bus» был написан и записан, и мы сделали его за три или четыре сотни тысяч долларов. Теперь мы делаем пластинки за 20-40 тысяч. Мы упростили процесс. У каждого есть свой компьютер, студийная система с преампами, компрессорами и прочим, но все они находятся в наших спальнях. Я посылаю песню Jonny Radtke [гитаристу FILTER], чтобы он сделал овердаб или Bobby Miller [басисту FILTER], чтобы он сыграл на басу. А потом я отнесу песню в готовом виде в студию с моим барабанщиком, и мы запишем восемь песен за день на барабанах в Stag Street [студия в Бербанке, Калифорния]. В 95-м году за барабаны обычно платили около 50 тысяч. Так что нам пришлось научиться экономить деньги, быть экономными. И в этом вся разница.



И другие моменты, например, саундтреки к фильмам. Мы сделали так много саундтреков к фильмам в 90-х — «Demon Knight», «The Crow: [City Of Angels]», [песня] „Jurassitol“, мы сделали «Trip Like I Do» с THE CRYSTAL METHOD для саундтрека к «Spawn». И за них заплатили много денег, так что благодаря им многие счета были оплачены. Но сейчас саундтреков больше нет. Это не похоже на старые времена.



Все спрашивают: "В чем разница между тем и этим? На самом деле все дело в бизнесе — он полностью изменился».



Далее он отметил, что из-за того, что технологии звукозаписи так сильно развились, «многим действительно хорошим людям не платят то, что они заслуживают, — это касается звукоинженеров. Мне пришлось учиться тому, как стать звукорежиссером. Я записываю себя перед компьютером, в своей студии, и у меня есть большой микрофон, куча предусилителей и тому подобное. Я сижу там и записываю, и я там один. Раньше за стеклом сидел парень, который управлял магнитофоном. Это была большая операция. Снимаю шляпу перед новым поколением, например, Билли Эйлиш, она и ее брат Финнеас с ноутбуком делают потрясающую музыку. То же самое с Резз. Она потрясающая. Я ее обожаю. Так что все это хорошо. Просто все по-другому. Но с творческой точки зрения, это потрясающе — быть в этом мире, когда технологии позволяют так свободно работать».







