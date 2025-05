сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 24 апреля на Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada, доступно для просмотра ниже:



01. Creeping Death

02. Harvester of Sorrow

03. Holier Than Thou

04. King Nothing

05. 72 Seasons

06. If Darkness Had a Son

07. Kirk and Rob Doodle ("Murf Da Surf" and "Suicide & Redemption" with drum backing track first performance since 2011)

08. The Day That Never Comes

09. Shadows Follow

10. Orion (Dedicated to Cliff Burton)

11. Nothing Else Matters (Dedicated to Rebecca from Make-A-Wish)

12. Sad but True

13. Fight Fire With Fire

14. Fuel

15. Seek & Destroy

