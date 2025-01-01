JOHN CORABI думает об альбоме в духе 70-х

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все новости группы
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2 дек 2021 :
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JOHN CORABI: «Меня изобразили жалким»
13 окт 2021 :
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JOHN CORABI: «NIKKI SIXX скорее спалит себя, чем позовёт меня в группу»
12 окт 2021 :
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JOHN CORABI — о призывах фанатов вернуться в MÖTLEY CRÜE
11 окт 2021 :
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JOHN CORABI: «Есть миллион причин, почему я не пойду на MÖTLEY CRÜE»
7 окт 2021 :
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JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи
30 сен 2021 :
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JOHN CORABI: «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»
9 сен 2021 :
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JOHN CORABI выпустит биографию весной
30 авг 2021 :
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Новое видео JOHN CORABI
16 авг 2021 :
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JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE
3 июл 2021 :
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JOHN CORABI работает над альбомом
3 дек 2020 :
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JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»
27 май 2020 :
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JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа
25 апр 2020 :
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JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»
22 дек 2019 :
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JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»
11 апр 2019 :
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JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»
5 апр 2019 :
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JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE
13 янв 2018 :
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Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой
28 июн 2017 :
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Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью
19 янв 2016 :
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MICK MARS и JOHN CORABI в студии
8 дек 2015 :
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JOHN CORABI планирует выпустить DVD
6 июл 2015 :
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Видео с выступления JOHN CORABI
7 май 2015 :
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JOHN CORABI понимает, почему MÖTLEY CRÜE хотят закончить
15 мар 2015 :
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JOHN CORABI исполняет MÖTLEY CRÜE
6 мар 2015 :
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JOHN CORABI обсуждал работу с гитаристом MÖTLEY CRÜE
27 ноя 2014 :
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JOHN CORABI исполняет песню MÖTLEY CRÜE
24 окт 2014 :
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JOHN CORABI: «Я не думаю, что рок мёртв»
15 апр 2014 :
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Видео с выступления JOHN CORABI
7 ноя 2013 :
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JOHN CORABI в акустике
2 фев 2013 :
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JOHN CORABI: Меня достали сравнения с парнем, о котором 5 лет мне говорили - им быть не надо".
26 дек 2012 :
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JOHN CORABI об отношениях с MÖTLEY CRÜE
26 ноя 2012 :
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JOHN CORABI выступил с трибьют группой KISS
9 ноя 2012 :
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JOHN CORABI: новая песня
30 окт 2012 :
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JOHN CORABI: новая песня
10 окт 2012 :
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Версия песни MÖTLEY CRÜE от JOHN CORABI
28 сен 2012 :
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JOHN CORABI исполнил песню из 'Unplugged'
10 июл 2012 :
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Обложка акустического CD JOHN CORABI
8 июн 2012 :
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JOHN CORABI в гостях на альбоме BABYJANE
6 апр 2012 :
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JOHN CORABI: семплы с нового релиза
31 май 2011 :
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JOHN CORABI заканчивает работу над акустическим альбомом
19 апр 2010 :
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JOHN CORABI планирует выпуск сборника лучших хитов
5 дек 2009 :
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Новая группа JOHN'a CORABI
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сегодня
JOHN CORABI думает об альбоме в духе 70-х
JOHN CORABI в недавнем интервью ответил на вопрос о том, думал ли он о том, чтобы записать сольный альбом:
«Честно говоря, я просто хочу сделать что-то другое. Моя отдушина от более тяжелых песен, которые я могу делать с THE DAISIES. Но сейчас я хочу поэкспериментировать. Честно признаюсь, в последнее время я был под впечатлением от CREEDENCE, John Fogerty. Я считаю, что материал CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL был просто охренительным. Еще один парень, которого я видел миллиарды раз, когда был моложе, [и я] понятия не имел, кто он такой, пока он не стал известным, и которого я люблю по сей день, — это Bob Seger. У Bob Seger было немного рока, но он был просто великим рассказчиком, великим автором песен. Так что я не знаю, чувак. Я действительно слушал много такого, но я не заморачиваюсь по этому поводу.
Я сказал своему менеджеру — сначала я сказал: »Я хочу записать альбом в стиле Bob Seger". Мой менеджер ответил: "Отлично. Если кто-то из моих знакомых и сможет это сделать, то это ты". Но потом, чем больше я думал об этом, тем больше я понимал: "Я просто хочу сочинять. Посмотрим, что у меня получится". А потом мы с Marti [Frederiksen, наемный автор песен, ранее сотрудничавший с AEROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang, Sheryl Crow и многими другими] стали писать вместе, и у меня есть еще пара приятелей, с которыми я начал писать песни здесь, в Нэшвилле... Я просто собираюсь написать 10, 15, 20 песен, а потом выбрать восемь или десять лучших и записать их на пластинке. Я не волнуюсь по этому поводу. Я не собираюсь слишком много об этом думать. Я просто буду сочинять. Но я хочу написать что-то органичное и очень... Я скучаю по 70-м. Я скучаю по всей этой эклектике, по всему тому, что мы слушали в детстве. Так что я просто хочу сделать всё возможное. Единственное, что я могу вам сказать, ребята, это то, что это будет эклектично!»
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