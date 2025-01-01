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JOHN CORABI думает об альбоме в духе 70-х



JOHN CORABI в недавнем интервью ответил на вопрос о том, думал ли он о том, чтобы записать сольный альбом:



«Честно говоря, я просто хочу сделать что-то другое. Моя отдушина от более тяжелых песен, которые я могу делать с THE DAISIES. Но сейчас я хочу поэкспериментировать. Честно признаюсь, в последнее время я был под впечатлением от CREEDENCE, John Fogerty. Я считаю, что материал CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL был просто охренительным. Еще один парень, которого я видел миллиарды раз, когда был моложе, [и я] понятия не имел, кто он такой, пока он не стал известным, и которого я люблю по сей день, — это Bob Seger. У Bob Seger было немного рока, но он был просто великим рассказчиком, великим автором песен. Так что я не знаю, чувак. Я действительно слушал много такого, но я не заморачиваюсь по этому поводу.



Я сказал своему менеджеру — сначала я сказал: »Я хочу записать альбом в стиле Bob Seger". Мой менеджер ответил: "Отлично. Если кто-то из моих знакомых и сможет это сделать, то это ты". Но потом, чем больше я думал об этом, тем больше я понимал: "Я просто хочу сочинять. Посмотрим, что у меня получится". А потом мы с Marti [Frederiksen, наемный автор песен, ранее сотрудничавший с AEROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang, Sheryl Crow и многими другими] стали писать вместе, и у меня есть еще пара приятелей, с которыми я начал писать песни здесь, в Нэшвилле... Я просто собираюсь написать 10, 15, 20 песен, а потом выбрать восемь или десять лучших и записать их на пластинке. Я не волнуюсь по этому поводу. Я не собираюсь слишком много об этом думать. Я просто буду сочинять. Но я хочу написать что-то органичное и очень... Я скучаю по 70-м. Я скучаю по всей этой эклектике, по всему тому, что мы слушали в детстве. Так что я просто хочу сделать всё возможное. Единственное, что я могу вам сказать, ребята, это то, что это будет эклектично!»







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