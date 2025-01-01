Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 27
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 27
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
[= ||| все новости группы



*

John Corabi

*



18 май 2025 : 		 JOHN CORABI думает об альбоме в духе 70-х

11 апр 2025 : 		 JOHN CORABI думает о сольном альбоме

30 дек 2024 : 		 JOHN CORABI: «На жизнь хватает!»

25 дек 2024 : 		 JOHN CORABI был расстроен, но испытал облегчение, когда его уволили из MÖTLEY CRÜE

18 июн 2024 : 		 JOHN CORABI заявил, что записал 80 процентов гитарных партий для альбома MÖTLEY CRÜE

2 июн 2024 : 		 JOHN CORABI готовит аудиокнигу

16 окт 2023 : 		 JOHN CORABI: «Сейчас мало покупают билетов заранее»

2 сен 2023 : 		 JOHN CORABI о комментариях MICK'a MARS'a насчёт фонограммы на концертах MÖTLEY CRÜE

30 авг 2023 : 		 JOHN CORABI о реюнионе THE SCREAM

3 авг 2023 : 		 JOHN CORABI: «Вопросы о MÖTLEY CRÜE меня не парят»

13 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Я не общался с Mick'ом»

5 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Разборкам в MÖTLEY CRÜE не удивлен»

22 фев 2023 : 		 JOHN CORABI — о подкладках

18 дек 2022 : 		 JOHN CORABI — об отношениях с бывшими

1 дек 2022 : 		 JOHN CORABI: «Я не верю словам MÖTLEY CRÜE про Mick'a»

22 ноя 2022 : 		 JOHN CORABI: «Вселенная дала мне место в MÖTLEY CRÜE»

28 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — о шансах что-то сделать с MÖTLEY CRÜE

3 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — об обиде на участников MÖTLEY CRÜE

9 июн 2022 : 		 JOHN CORABI о контроле за оружием: «Хватит молиться — действуйте!»

29 май 2022 : 		 JOHN CORABI: «Когда я писал, я проходил процесс очищения»

2 мар 2022 : 		 JOHN CORABI — о разборках Neil'a Young'a и Spotify

23 фев 2022 : 		 Новая песня JOHN CORABI

21 фев 2022 : 		 JOHN CORABI — о сериале "Pam & Tommy": «Ну и х...»

27 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, использует ли MICK MARS наши песни»

21 дек 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию летом

8 дек 2021 : 		 JOHN CORABI исполняет AEROSMITH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOHN CORABI думает об альбоме в духе 70-х



zoom
JOHN CORABI в недавнем интервью ответил на вопрос о том, думал ли он о том, чтобы записать сольный альбом:

«Честно говоря, я просто хочу сделать что-то другое. Моя отдушина от более тяжелых песен, которые я могу делать с THE DAISIES. Но сейчас я хочу поэкспериментировать. Честно признаюсь, в последнее время я был под впечатлением от CREEDENCE, John Fogerty. Я считаю, что материал CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL был просто охренительным. Еще один парень, которого я видел миллиарды раз, когда был моложе, [и я] понятия не имел, кто он такой, пока он не стал известным, и которого я люблю по сей день, — это Bob Seger. У Bob Seger было немного рока, но он был просто великим рассказчиком, великим автором песен. Так что я не знаю, чувак. Я действительно слушал много такого, но я не заморачиваюсь по этому поводу.

Я сказал своему менеджеру — сначала я сказал: »Я хочу записать альбом в стиле Bob Seger". Мой менеджер ответил: "Отлично. Если кто-то из моих знакомых и сможет это сделать, то это ты". Но потом, чем больше я думал об этом, тем больше я понимал: "Я просто хочу сочинять. Посмотрим, что у меня получится". А потом мы с Marti [Frederiksen, наемный автор песен, ранее сотрудничавший с AEROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang, Sheryl Crow и многими другими] стали писать вместе, и у меня есть еще пара приятелей, с которыми я начал писать песни здесь, в Нэшвилле... Я просто собираюсь написать 10, 15, 20 песен, а потом выбрать восемь или десять лучших и записать их на пластинке. Я не волнуюсь по этому поводу. Я не собираюсь слишком много об этом думать. Я просто буду сочинять. Но я хочу написать что-то органичное и очень... Я скучаю по 70-м. Я скучаю по всей этой эклектике, по всему тому, что мы слушали в детстве. Так что я просто хочу сделать всё возможное. Единственное, что я могу вам сказать, ребята, это то, что это будет эклектично!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 79





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом