сегодня



Новое видео THREE DAYS GRACE



"Apologies", новое видео группы THREE DAYS GRACE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Alienation", выходящего 22 августа на RCA Records:



01. Dominate

02. Apologies

03. Mayday

04. Kill Me Fast

05. In Waves

06. Alienation

07. Never Ordinary (ft. Lindsey Stirling)

08. Deathwish

09. Don't Wanna Go Home Tonight

10. In Cold Blood

11. The Power

12. Another Relapse







просмотров: 104