GEORGE LYNCH: «У меня не будет постоянного состава»



GEORGE LYNCH в недавнем интервью рассказал о том, какие у него будут туровые активности после "The Final Ride":



«Ну, LYNCH MOB дали свой последний концерт 22 марта, в начале этого года. И на этом гастроли LYNCH MOB закончились. Так что у меня есть еще одна структура, которую я частично собрал, и которая, вероятно, будет состоять из разных людей. Но сейчас я просто условно называю его GEORGE LYNCH & THE MOB, чтобы люди могли отождествлять мое имя и тот факт, что в этом имени все еще присутствует аспект LYNCH MOB без плохой коннотации».



На вопрос о том, будет ли в GEORGE LYNCH & THE MOB «ротироваться» состав музыкантов, George сказал:



«Скорее всего, да. Потому что мы не собираемся гастролировать достаточно долго, чтобы держать группу вместе. Так что это будет просто набор разных людей, которые будут приходить и уходить по мере необходимости или когда они будут свободны.



Самое интересное, что я играл с таким количеством людей в LYNCH MOB, что многие из них до сих пор мои друзья. Они знакомы со мной, с материалом и с тем, что люди хотят услышать. Так что все просто. Летом у нас будет несколько концертов. На басу по-прежнему будет играть Jaron [Gulino] из LYNCH MOB. На ближайшие пару концертов у нас будет Brian Tichy на барабанах, а вокалист будет выбран. Мы пока не знаем, кто именно. Но у нас уже выходит альбом LYNCH MOB. Так что сейчас он находится в стадии сведéния. Все готово. Он уже готов, и это будет двойной альбом — ну, на самом деле, два альбома. Два отдельных альбома, но упакованных вместе. Так что это будет концертный альбом — полное живое шоу — и затем также студийный альбом. И на этом всё. Сейчас он как раз микшируется. Значит, [он выйдет] позже в этом году».















