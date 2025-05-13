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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 82
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Iced Earth

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MATT BARLOW не против вновь оказаться в ICED EARTH



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В рамках недавнего интервью с MATT'ом BARLOW, который недавно заявил о том, что ASHES OF ARES в рамках осеннего тура будут целиком исполнять материал альбома The Dark Saga, спросили, почему был выбран именно этот альбом и почему он для него так важен:

«Я не могу говорить о ICED EARTH, не говоря о том, что для меня вступление в группу началось с альбома [1995 года] «Burnt Offerings». Это было очень важно для меня. Это был мой первый опыт участия в профессиональной группе. Но вместе с этим появилась и темная сторона, потому что это было действительно тяжелое время для группы, что отразилось и на музыке. Как все, я думаю, понимают, когда Jon пишет, его душа уходит в музыку. На чем бы он ни сосредоточился, это и есть музыка. Как и для этой пластинки, он прочитал «Dante's Inferno», а потом из этого получилась гигантская трилогия, потому что он вложил в нее все, что у него есть. Так что, очевидно, это жемчужина той пластинки - но, наряду с другими работами, это определенно жемчужина. Однако для группы в целом это было темное время, хотя я и считаю, что в тот момент я был сияющей звездой. Но [это было] тяжелое время.

Так что «The Dark Saga» для меня, да и для Jon'а, думаю, тоже, стал обновлением, возрождением группы. Причина, по которой даже Jon увлекся Спауном, кроется в праздновании Рождества. Я люблю коллекционировать фигурки и прочее, и у меня были всякие Бэтмены и прочее, а Jon был огромным фанатом Бэтмена, так что, по-моему, я подарил ему фигурку Бэтмена, а остальным парням понравились фигурки Спауна. А он такой: «Что это за хрень?». Но потом он начал вникать, начал читать комиксы, и остальное уже история. Он был полностью вовлечен во всю эту историю и думал, что это просто самая крутая вещь на свете. Так произошло и с «The Dark Saga».

Для меня это было по-настоящему круто. Для некоторых участников группы, конечно, в тот момент тоже произошли изменения в составе и тому подобные события. Это не было шоком, в ICED EARTH состав меняется время от времени. Но для меня это было поистине замечательное время. Для группы это было по-настоящему позитивное время. И мы делали потрясающую музыку, чувак. Благодаря этому мы смогли совершить гораздо больше гастролей. Мы получили гораздо большее признание. Многие песни, очевидно, звучали немного более мейнстримово, я бы так сказал. Европейские фанаты просто набросились на него. Здесь были все замечательные элементы, все синглы, все очень милые, цепляющие вещи. Припевы были просто очень гладкими и хорошо продуманными. И, конечно же, есть Jon, который отлично справляется со своей задачей. В общем, здесь есть все то крутое дерьмо, которое можно ассоциировать с ICED EARTH. И я думаю, что вы слушаете его и думаете: «Да, это ICED EARTH». А для меня это еще и способствовало тому, что я узнал, кто я такой. В то время, в промежутке между «Burnt Offerings» и «The Dark Saga», я начал работать с вокальным тренером. До этого я уже немного занимался с преподавателем. Моя невестка была преподавателем по голосу и тому подобным вопросам. Но тот парень понял меня и сказал, что самое крутое, и я говорю это всем вокалистам, которые спрашивают меня о том, как я развивал свой голос или что-то еще. Я просто говорю: "Делайте все возможное с тем, что у вас есть. Определите, какие у вас есть «сладкие места», и сосредоточьтесь на них". И вы можете расширить свой диапазон и все такое, но сфокусируйтесь на этих лучших сторонах вашего голоса, подчеркните их и сделайте их главной частью того, что вы делаете. Так что я по-настоящему воспринял это на веру. Я действительно начал акцентировать внимание на крутых низких партиях. И, конечно, работа с [продюсером] Jim Morris была просто огромной, он помог мне воплотить все это в студии. А потом развить это и перенести на живое шоу и все остальное. Так что эта пластинка стала для меня очень крутым опытом. Поэтому, да, у меня просто масса приятных воспоминаний о том, как это было связано со мной».

На вопрос о том, беспокоит ли их с Freddie возможность отпраздновать «The Dark Saga» после недавних юридических проблем Schaffer, связанных с участием гитариста в беспорядках в Капитолии США 6 января 2021 года, Matt ответил следующее:  

«Мы не живем в вакууме. Мы получаем информацию. Но я думаю, что для меня и для людей, которые являются поклонниками музыки, это не имеет значения. Я полагаю, что в конечном итоге речь идет о музыке. И я надеюсь, что все будут относиться к ней с уважением, потому что я собираюсь чествовать Jon и то, что он сделал. Он написал чертовски потрясающую музыку, и мне посчастливилось быть частью этого. Так что, кроме этого, я не собираюсь вдаваться в политику. Мы не говорим о политике. Мы просто говорим исключительно о музыке, и это ради любви к музыке. И я надеюсь, что все это понимают. В этом и заключается наша идея. Надеюсь, мы привнесем что-то крутое и особенное. И я, конечно, с нетерпением жду, если Jon захочет снова отправиться в турне и снова играть эту музыку, я от всего сердца буду рад этому, если это возможно. Но мы просто выйдем на сцену и просто будем чествовать эту музыку, которая, как мне кажется, является особенной для многих людей. Jon благословил нас на это, так что для нас это очень важно».

Что касается того, действительно ли он спросил у Jon'а, не против ли гитарист, чтобы Matt и Freddie поехали отметить «The Dark Saga» этой осенью, Barlow сказал:

«Да. Да. То есть, конечно, у нас есть кое-какие детали, которые мы должны выполнить, поскольку мы не используем логотипы [ICED EARTH] или что-то в этом роде. Мы просим и будем следить за тем, чтобы промоутеры не использовали никаких логотипов или чего-то подобного, и, конечно же, Jon, как автор всего этого, будет получать деньги за музыку, исполняемую вживую. И за мой небольшой фрагмент, который я тоже получу, за мою композиторскую часть».

О возможности того, что Matt в какой-то момент снова присоединится к ICED EARTH, если Jon решит возобновить группу, Barlow сказал:

«Это будет зависеть от того, когда Jon... Это группа Jon'а — на сто процентов, так что Jon должен будет решить, буду ли я участвовать в ней или нет, в любом случае, но ICED EARTH это сделают. Но я с нетерпением жду этого, независимо от того, буду ли я участвовать в этом или кто-то другой, если это все-таки произойдет. И я не могу говорить об этом, потому что на данный момент я не думаю, что... На данный момент это даже не в отдаленной перспективе».






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13 май 2025
Corpsegrinder04
Почему бы и нет. Барлоу один из не многих, если не единственный, кто Шафферу хуем по губам не провёл после его посадки.
В отличии от остального эскадрона бывших "коллег".
13 май 2025
olly71
Corpsegrinder04, Барабанщик его тоже не предал и продюссер Моррис . Со всеми тремя Джон работал с середины 1990х . К тому же с Барлоу они родственики кто то на чей то сестре женат. 

















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