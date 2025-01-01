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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 19 апреля на JMA Wireless Dome, Syracuse, New York, доступно для просмотра ниже:



01. Creeping Death

02. For Whom The Bell Tolls

03. Hit The Lights

04. King Nothing

05. Lux Æterna

06. Screaming Suicide

07. Kirk And Rob Doodle

08. The Day That Never Comes

09. Fuel

10. Orion

11. Nothing Else Matters

12. Sad But True

13. One

14. Seek & Destroy

15. Master Of Puppets

16. Enter Sandman 14. Seek & Destroy15. Master Of Puppets16. Enter Sandman







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