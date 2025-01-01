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ROB HALFORD сожалеет, что пропустит концерт BLACK SABBATH



ROB HALFORD в недавнем интервью выразил сожаление, что пропустит финальное шоу BLACK SABBATH:



«Я понятия не имел, что шоу BLACK SABBATH состоится. Уже всё было спланировано, и это очень важно — концерт в Ганновере с участием SCORPIONS и JUDAS PRIEST — и вдруг мне позвонила Sharon: "Robbie, я знаю, что у тебя концерт с SCORPIONS, но не мог бы ты приехать, чтобы исполнить что-нибудь с Ozzy и ребятами. Он был бы рад тебя видеть"».



Rob объяснил, что пытаться устроить оба выступления будет сложно:



«Даже в случае с частным самолётом случаются технические проблемы, когда что-то может пойти не так, или погода в это время года может создать проблемы... Я был просто потрясён».



Далее он заметил, что K.K. Downing будет отвечать на этом концерте за "дух группы":



«Там будут все мои друзья, великие группы и артисты. Это замечательный и эпический момент для BLACK SABBATH и тяжёлого металла — он ещё раз подчеркивает, что Бирмингем — это место, где зародился металл».







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