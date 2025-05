сегодня



Новое видео SATCHVAI



"I Wanna Play My Guitar", новое видео группы SATCHVAI, доступно для просмотра ниже. Эта песня Была записана в следующем составе:



Glenn Hughes - Lead Vocals

Joe Satriani - Guitars

Steve Vai - Guitars

Marco Mendoza - Bass

Kenny Aronoff - Drums

Eric Caudieux - Keyboards

Background vocals by Derek Day, Steve Vai and Doug MacArthur







