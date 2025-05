сегодня



Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Меня уволили по электронной почте»



CHRIS ADLER в недавнем интервью рассказал о причинах увольнения из LAMB OF GOD:



«Если кто-то знает LAMB OF GOD с самого начала, думаю, он в курсе, что я очень много вложил в эту группу. Первая репетиция прошла у меня дома, я подобрал ребят и все это время очень старался для себя и для остальных. Так что это стало моей личностью. Это было настолько личное, насколько это вообще возможно.



Когда мне довелось записывать альбом PROTEST THE HERO [2013 «Volition»], это была одна из моих любимых групп в то время, так что для меня это был настоящий пик, когда я смог что-то сделать. И это была самая сложная запись, которую я сделал, и которой я, вероятно, больше всего горжусь. Я очень рад за них, что они получили за нее канадскую премию «Грэмми». И это было похоже на личный вызов - сможешь ли ты сделать это? - Это было потрясающе. А потом, конечно, мне позвонили и пригласили в MEGADETH [запись альбома 2016 года «Dystopia» и небольшое турне с группой в его поддержку]. Когда мне было 14 лет, я катался на скейтборде и обменивался кассетами с музыкой, я впервые услышал песню MEGADETH - и я помню тот день, помню рампу, помню доску, которая у меня была, - и это натолкнуло меня на мысль заняться именно этим. MEGADETH были тем, что просто переключило меня. Когда мне позвонили, я прыгал от радости. Я не мог поверить, что стану частью моей любимой группы всех времен. И то, что эта запись получила «Грэмми», было просто потрясающе».



Размышляя о некоторых других проблемах, которые происходили в его жизни до ухода из LAMB OF GOD, Adler сказал:



«Моя мама умерла. Я был в середине ужасного развода. Я попал в аварию на мотоцикле. И я не говорил об этом раньше, но в то же самое время, в 2016-17 годах, в конце 16-го, мне поставили диагноз «дистония музыканта». В то время я не хотел об этом распространяться, потому что чувствовал, что это может помешать моей карьере, но я прошел через невероятное количество работы, чтобы вернуться после случившегося. Я слышал, как об этом говорил Alex Webster [CANNIBAL CORPSE], мы с ним приятели, и недавно я посмотрел документальный фильм о NICKELBACK. Я не самый большой фанат NICKELBACK, но это отличный документальный фильм, если вы его не видели. Их барабанщик Daniel [Adair] прошел через то же самое. Возможно, это было с его рукой или кистью, но ему поставили диагноз «дистония». А для барабанщика - да вообще для любого, кто играет на инструменте, — это своего рода смертный приговор».



Рассказывая о своей борьбе с дистонией музыканта — неврологическим расстройством, характеризующимся непроизвольными сокращениями мышц и потерей контроля над мелкой моторикой во время выполнения определенных музыкальных задач, особенно тех, которые требуют сложных и повторяющихся движений, — Chris добавил:



«У меня это было с правой ногой. Дистония — это неврологическое заболевание, при котором нерв, контролирующий движение определенной части тела, разрушается до такой степени, что это движение становится невозможным. Поэтому с людьми, которые десятилетиями повторяют одни и те же движения, такое случается. Это часто случается с гольфистами, квотербеками, скрипачами первой величины, людьми, которые просто до чертиков тренируются в том, что делают. А со мной это случилось с моей правой ногой. Я играл песню, и моя нога, когда я намеревался нажать на педаль, отлетала в сторону или отводилась назад. И это происходило в тот момент, когда я уходил со сцены просто подавленный своим выступлением. Думаю, группа была очень расстроена моим выступлением. Я предоставил им медицинские документы: "Вот что случилось. Вот что мы можем сделать. Есть только пара песен, которые серьезно усугубляют ситуацию. С остальными я справлюсь, если вы готовы их изменить". Кажется, в то время я также присоединился к MEGADETH, так что напряжение было очень высоким. И мы никогда не были самой функциональной группой людей, путешествующих по всему миру, если вы хоть что-то знаете о группе. Так что, кто не был в комнате, тот, по сути, становился объектом издевательств. И я полагаю, что сочетание обстоятельств дошло до того, что они не хотели иметь с этим дело, а я не был доволен своими выступлениями, так что это своего рода остановило поезд. Это было одно из тех писем, «услуги больше не требуются», и это было разрушительно, потому что я чувствовал, что это мой ребенок, это мой проект, и я вложил в него всю свою жизнь. Это была моя личность, поэтому мне нужно было взять паузу. И, конечно же, другие проблемы, которые возникали, и, на самом деле, я просто пытался найти цель, пытался решить, о чем будет вторая глава».



Говоря о том, как ему удалось оправиться от дистонии музыканта и научиться жить с этим заболеванием, Chris сказал:



«Я знал, что хочу играть. Я знал, что было бы глупо пытаться соревноваться с тем, что я делал раньше, потому что мы в действительности сделали гораздо больше, чем кто-либо, включая нас самих, думал, что мы могли бы сделать. 22 года путешествий по миру, и я не считаю наград и почестей, но на самом деле, я не чувствовал, что можно добиться большего, чем просто доказать, что мы все еще существуем. Так что это не было окончательным смертным приговором. Думаю, я сошел с поезда в очень удачное время. Просто из-за других обстоятельств, которые этому способствовали, мне было трудно найти в этом какое-то облегчение. Я был более подавлен и находился в поиске того, кто я есть и что мне делать дальше. И вот прошло несколько лет интенсивных тренировок, физиотерапии, трудотерапии, а единственный способ справиться с дистонией - научиться делать то, что делаешь, по-другому. Так что, поскольку проблема была в моей правой ноге, я научился играть на барабанах задом наперед, когда моя левая нога становилась основной, что заставляло мой мозг пытаться понять, как сделать так, чтобы правая нога не была ведущей, а использовала другой путь. Так что со временем я натренировал это до такой степени, что смог делать то, что вы слышите на записи FIRSTBORNE", — добавил он, говоря о своем проекте после LAMB OF GOD.



Когда ведущий выразил свое удивление тем, что Adler был уволен из LAMB OF GOD по электронной почте после 25 лет работы в группе, Chris признался:



«Это было для меня катастрофой. Это действительно было так. Как я уже сказал, я искренне считал это делом своей жизни. Но со своей стороны я понимаю. Я не мог играть те песни, которые нам было необходимо играть. Это были песни, которые - не все, но две или три - были довольно популярны, и я понимаю, что это заставило бы их задуматься о том, почему мы не можем их исполнить. И опять же, учитывая, что я взялся за запись альбома MEGADETH, и она прошла так хорошо, учитывая, что я взялся за запись альбома PROTEST, и она прошла так хорошо, я думаю, что напряженность была просто огромной. И, как всегда говорят на металлических сайтах, всех можно заменить, верно? Так что я тяжело это воспринял, я принял это на свой счет, и это вывело меня из равновесия на некоторое время. Но я справился с этими обидами, и у меня нет ничего, кроме любви к ним и к каждому из них. Это было трудное время, я полагаю, для всех, и, да, оно причинило мне много боли. Но, к счастью, в моей жизни все кардинально улучшилось. Я снова женился, у нас трое подростков, у меня хороший маленький дом, у нас есть собаки, кошки. И теперь у меня есть FIRSTBORNE, благодаря которому я все время занят. Поэтому я могу оглянуться назад и очень, очень гордиться тем, сколько времени, сил и карьеры я потратил на работу с ними. И я бы не стал делать это по-другому. Жаль, что все закончилось так, как закончилось, но в конце концов, оглядываясь назад, я также думаю, что в тот момент я был вынужден уйти от этой работы, и с тех пор я не знаю, что для кого-то было бы лучшим временем для ухода. По крайней мере, лично мне кажется, что мы добились большего, чем ставили перед собой, и дошло до того, что, опять же, неважно, какими были похвалы, но мы получили практически все из них. Так что теперь нужно было просто повторять и повторять, доказывая всем, что мы все еще есть. И мне казалось, что выше уже некуда. Мы достигли, опять же, гораздо большего, чем я когда-либо думал. И я желаю им всего наилучшего и удачи в дальнейшей работе. Но, оглядываясь назад, несмотря на то, что я был в тот момент в своих мыслях, а сейчас смотрю назад с другой точки зрения, наверное, это было очень удачным временем, чтобы уйти».



Отвечая на вопрос, было ли какое-либо общение между ним и участниками LAMB OF GOD после его официального ухода из группы шесть лет назад, он сказал:



«Не было. И опять же, я преодолел все обиды и постоянно думаю об этих ребятах в позитивном ключе. Но после того письма - я думаю, оно было в 2018 году — и электронной почты не было абсолютно никакого общения ни с одной из сторон».







