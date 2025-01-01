Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Меня уволили по электронной почте»

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все новости группы
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США
18 июл 2024 :
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Фрагмент переиздания LAMB OF GOD
15 июл 2024 :
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Гитарист LAMB OF GOD: «Заключить контракт с большим лейблом — это очень важно»
8 июн 2024 :
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Фрагмент нового издания LAMB OF GOD
6 июн 2024 :
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Барабанщик LAMB OF GOD исполняет
19 апр 2024 :
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LAMB OF GOD переиздают альбомы летом
22 фев 2024 :
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Будет ли новая пластинка LAMB OF GOD? Отвечает басист
7 фев 2024 :
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LAMB OF GOD о Headbangers Boat
5 фев 2024 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
3 фев 2024 :
|
ART CRUZ о сложностях прихода в LAMB OF GOD
8 ноя 2023 :
|
LAMB OF GOD о первом круизе с утопленником
9 окт 2023 :
|
Документальный фильм от LAMB OF GOD
7 окт 2023 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
23 сен 2023 :
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Drum-cam от LAMB OF GOD
4 авг 2023 :
|
Видео полного выступления LAMB OF GOD
26 июл 2023 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Я не нервничаю, выходя на сцену»
18 июл 2023 :
|
Дрон-видео от LAMB OF GOD
14 июл 2023 :
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Вокалиста LAMB OF GOD постригли
22 июн 2023 :
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Барабанщик LAMB OF GOD назвал CARLOS'a SANTANA'y любимым барабанщиком
16 мар 2023 :
|
Любимки вокалиста LAMB OF GOD
23 фев 2023 :
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Бывший басист MEGADETH: «LAMB OF GOD помогли перезапустить трэш-металл»
18 янв 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD
10 янв 2023 :
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LAMB OF GOD не исключают отметить юбилей "As The Palaces Burn"
31 дек 2022 :
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Вокалист LAMB OF GOD — о том, что самое сложное в группе
30 дек 2022 :
|
Видео полного выступления LAMB OF GOD
29 дек 2022 :
|
Демонстрационное видео от LAMB OF GOD
19 дек 2022 :
|
Гитарист LAMB OF GOD по-прежнему считает вокалиста одним из лучших
17 дек 2022 :
|
Концертное видео LAMB OF GOD
19 ноя 2022 :
|
Вокалист LAMB OF GOD работает над двумя книгами
9 ноя 2022 :
|
LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур
25 окт 2022 :
|
Вокалист FIT FOR AN AUTOPSY присоединился на сцене к LAMB OF GOD
22 окт 2022 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Сколько смогу, столько смогу»
19 окт 2022 :
|
Студийное видео LAMB OF GOD
19 окт 2022 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Люди любят искать виноватых»
13 окт 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD
11 окт 2022 :
|
LAMB OF GOD в три гитары
7 окт 2022 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
1 окт 2022 :
|
Концертное видео LAMB OF GOD
25 сен 2022 :
|
WILLIE ADLER остаётся членом LAMB OF GOD, какие могут быть вопросы?
15 сен 2022 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD: «Randy — отличный фронтмен!»
8 сен 2022 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
7 сен 2022 :
|
Басист LAMB OF GOD: «Ожидайте сюрпризы»
24 авг 2022 :
|
Демонстрационное видео LAMB OF GOD
21 авг 2022 :
|
Басист LAMB OF GOD — о записи нового альбома
9 авг 2022 :
|
LAMB OF GOD открыли европейский тур
5 авг 2022 :
|
Гитарист LAMB OF GOD — о причинах отсутствия в туре
4 авг 2022 :
|
Видео с текстом от LAMB OF GOD
28 июл 2022 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
30 июн 2022 :
|
Гитарист LAMB OF GOD — о сочинении песен
10 июн 2022 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
7 июн 2022 :
|
Новый альбом LAMB OF GOD выйдет осенью
18 май 2022 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Книжки писать — это вам не песенки петь!»
25 апр 2022 :
|
LAMB OF GOD выступили без RANDY BLYTHE и JOHN CAMPBELL
20 апр 2022 :
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LAMB OF GOD выступили с вокалистами CHIMAIRA, IN FLAMES и TRIVIUM
5 апр 2022 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Могу и в Чехию приехать»
1 апр 2022 :
|
Музыканты MEGADETH в кавер-версии MEGADETH от LAMB OF GOD
10 мар 2022 :
|
Как поссорились CA и ММ из LAMB OF GOD
6 мар 2022 :
|
Drum-cam от LAMB OF GOD
24 фев 2022 :
|
LAMB OF GOD в процессе записи
2 фев 2022 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD с PHIL'ом DEMMEL'ом
28 янв 2022 :
|
PHIL DEMMEL выступил с LAMB OF GOD
27 янв 2022 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Власть толпы не изменить»
25 дек 2021 :
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Как LAMB OF GOD спасли человека
25 ноя 2021 :
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Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за вечер
18 ноя 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD — о том, как не повторить ASTROWORLD
28 окт 2021 :
|
LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур
25 окт 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Я верю в науку»
12 окт 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD — о возвращении в тур
23 авг 2021 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
13 авг 2021 :
|
LAMB OF GOD переиздадут "Sacrament"
22 июл 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD рад сносу статуи
10 июл 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD собирается сесть по новой
28 июн 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Ну это же не долбаный конец!»
8 июн 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD исполняет Принса
22 апр 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Либерал ли я?»
13 апр 2021 :
|
Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD feat FEVER 333
1 апр 2021 :
|
Концертное видео LAMB OF GOD
26 мар 2021 :
|
Видео с текстом от LAMB OF GOD
25 мар 2021 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
19 мар 2021 :
|
Концертное видео LAMB OF GOD
11 мар 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят»
3 мар 2021 :
|
Трейлер нового релиза LAMB OF GOD
19 фев 2021 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
7 фев 2021 :
|
LAMB OF GOD переиздают последний альбом
7 янв 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Мне пришлось объяснять выросшим в коммунистической Чехословакии судьям, что такое стейдждайвинг и мош»
17 дек 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD — о жизни на карантине
14 дек 2020 :
|
LAMB OF GOD выпускают новый кофе
11 ноя 2020 :
|
Лидер LAMB OF GOD призывает к сочувствию
8 окт 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Я никогда не мечтал играть на стадионах»
7 окт 2020 :
|
Басист LAMB OF GOD: «Нашей страной управляют не очень компетентные люди»
6 окт 2020 :
|
WILLIE ADLER: «Надеюсь, у брата все нормально»
13 сен 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD полон оптимизма
3 сен 2020 :
|
LAMB OF GOD отыграют новый альбом в двух стрим-концертах
11 авг 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Социальная дистанция на наших концертах не сработает»
6 авг 2020 :
|
LAMB OF GOD выпустили кофе
4 авг 2020 :
|
Бывший барабанщик LAMB OF GOD — в "Shredders Of Metal"
31 июл 2020 :
|
Новые даты тура LAMB OF GOD и KREATOR
25 июл 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: «Не верю, что концерты не вернутся»
21 июл 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD в новом сериале Live Nation
20 июл 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Памятники в Ричмонде стоило бы убрать»
14 июл 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD сторонникам Трампа: «Он и правда думает, что вы настолько тупые?»
14 июл 2020 :
|
LAMB OF GOD и PUCK HCKY выпускают мерчендайз
13 июл 2020 :
|
Карантинные видео от LAMB OF GOD
30 июн 2020 :
|
Басист LAMB OF GOD: «Нужна вакцина!»
29 июн 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD
29 июн 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Да я не против визита в Чехию»
25 июн 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»
25 июн 2020 :
|
Гитарист METALLICA хвалит LAMB OF GOD
23 июн 2020 :
|
Карантинное видео от LAMB OF GOD
22 июн 2020 :
|
CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD
19 июн 2020 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
19 июн 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»
17 июн 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»
15 июн 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»
11 июн 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: «Art не так роботизирован, как Chris»
9 июн 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Не выступать из-за COVID-19 — не в тюрьме сидеть»
30 май 2020 :
|
Вокалист TESTAMENT в новом треке LAMB OF GOD
29 май 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о нынешней политической ситуации
29 май 2020 :
|
Тур LAMB OF GOD и KREATOR состоится не раньше 2021 года
28 май 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Мы должны отказаться от коллегии выборщиков»
26 май 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Я не хотел писать пластинку про идиота Дональда Трампа»
24 май 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Я был бы президентом лучше Трампа!»
19 май 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Дистанцирование на концертах — ну какая х****!»
16 май 2020 :
|
Обложка лимитированной версии альбома LAMB OF GOD
13 май 2020 :
|
Трейлер нового альбома LAMB OF GOD
3 май 2020 :
|
Обучающее видео от LAMB OF GOD
1 май 2020 :
|
Музыканты LAMB OF GOD, KREATOR и POWER TRIP работают над песней
29 апр 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler просто не справлялся со своими туровыми обязанностями»
27 апр 2020 :
|
Басист LAMB OF GOD о разнице между металлом и хардкор-панком
24 апр 2020 :
|
Видео с текстом от LAMB OF GOD
20 апр 2020 :
|
Выход нового альбома LAMB OF GOD отложен
17 апр 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Ну сейчас же не зомби-апокалипсис»
15 апр 2020 :
|
LAMB OF GOD выпустили безалкогольное пиво
28 мар 2020 :
|
Видео полного выступления LAMB OF GOD
27 мар 2020 :
|
Лидер LAMB OF GOD: «Создавать песню против Трампа — а смысл?»
18 мар 2020 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
13 мар 2020 :
|
LAMB OF GOD отменили совместный тур с KREATOR
11 мар 2020 :
|
Обучающее видео от LAMB OF GOD
8 мар 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о новом ударнике
5 мар 2020 :
|
Трейлер нового альбома LAMB OF GOD
27 фев 2020 :
|
Трейлер нового альбома LAMB OF GOD
18 фев 2020 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
6 фев 2020 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
6 фев 2020 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома LAMB OF GOD
4 фев 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: «Альбом готов»
1 янв 2020 :
|
Тизер нового материала LAMB OF GOD
17 дек 2019 :
|
Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Я пропустил 10 из 11 дней рождения дочери»
4 дек 2019 :
|
CHRIS ADLER об отношениях с братом
29 ноя 2019 :
|
CHRIS ADLER исполняет LAMB OF GOD
29 ноя 2019 :
|
Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Мне интересно оставаться в индустрии»
24 ноя 2019 :
|
RANDY BLYTHE выступил с PIGFACE
22 ноя 2019 :
|
Бывший барабанщик LAMB OF GOD исполняет LAMB OF GOD, MEGADETH
30 окт 2019 :
|
CHRIS ADLER о своем уходе из LAMB OF GOD
20 окт 2019 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
14 окт 2019 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
2 окт 2019 :
|
LAMB OF GOD получили золото
3 сен 2019 :
|
LAMB OF GOD и KREATOR едут в совместный тур
20 июл 2019 :
|
LAMB OF GOD расстались с барабанщиком Chris'ом Adler'ом
28 июн 2019 :
|
Видео выступления LAMB OF GOD на Hellfest 2019
28 июн 2019 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
3 июн 2019 :
|
Фронтмен LAMB OF GOD: «Нового альбома не существует, это факт»
16 май 2019 :
|
Три человека арестованы за кражу гитар LAMB OF GOD
5 май 2019 :
|
Видео с текстом от LAMB OF GOD
8 фев 2019 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: «Мы работаем над новым материалом, от которого я тащусь»
28 авг 2018 :
|
Drum-Cam от LAMB OF GOD
26 авг 2018 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
2 авг 2018 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
31 июл 2018 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
28 июл 2018 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
27 июл 2018 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD пропускает тур со SLAYER
18 май 2018 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
14 май 2018 :
|
Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD
28 апр 2018 :
|
Кавер BIG BLACK от LAMB OF GOD
24 мар 2018 :
|
Сборник LAMB OF GOD выйдет под именем BURN THE PRIEST
20 фев 2018 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о расстреле в школе: «Хватит уже молитв»
19 янв 2018 :
|
LAMB OF GOD почтили память водителя автобуса
22 авг 2017 :
|
LAMB OF GOD, возможно, будут использовать больше чистого вокала
23 май 2017 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о взрыве в Манчестере
12 фев 2017 :
|
Басист LAMB OF GOD определил что есть металл
20 ноя 2016 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
16 ноя 2016 :
|
Фрагмент нового трека LAMB OF GOD
21 окт 2016 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
19 окт 2016 :
|
LAMB OF GOD выпустят ЕР
26 сен 2016 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Без понятия, как работает Facebook»
23 сен 2016 :
|
Гитарист LAMB OF GOD очень воодушевлён новым проектом с барабанщиком CLUTCH
16 сен 2016 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD о выборах
10 авг 2016 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
11 июл 2016 :
|
Вокалист LAMB OF GOD чуть не погиб в аварии
7 июл 2016 :
|
Гитарист LAMB OF GOD об AXL/DC
24 май 2016 :
|
Басист LAMB OF GOD: «Я весьма польщён тем, что людям было интересно то, чем мы занимались»
18 май 2016 :
|
LAMB OF GOD получили золото
21 апр 2016 :
|
Вокалист LAMB OF GOD пишет сценарий к фильму
30 мар 2016 :
|
Новая песня гитариста LAMB OF GOD
10 фев 2016 :
|
Видео полного выступления LAMB OF GOD
25 янв 2016 :
|
Новая песня гитариста LAMB OF GOD
20 янв 2016 :
|
Музыканты ANTHRAX присоединились на сцене к LAMB OF GOD
18 янв 2016 :
|
LAMB OF GOD впервые исполнили "Overlord"
8 янв 2016 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD выделил лучшие альбомы METALLICA и MEGADETH
16 дек 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Если Дональд Трамп станет президентом, я уеду из страны»
11 дек 2015 :
|
Гитарист LAMB OF GOD о событиях в Париже
22 ноя 2015 :
|
Оправдания от вокалиста LAMB OF GOD
20 ноя 2015 :
|
LAMB OF GOD отменили европейский тур
19 ноя 2015 :
|
Концерт LAMB OF GOD и CHILDREN OF BODOM отменили в Тилбурге
18 ноя 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Моё заключение не повлияло на отношения в группе»
12 ноя 2015 :
|
Видео с текстом от LAMB OF GOD
10 ноя 2015 :
|
На вокалиста LAMB OF GOD напали в Ирландии
9 ноя 2015 :
|
Гитарист LAMB OF GOD рад за барабанщика
18 окт 2015 :
|
Анимационная пародия на LAMB OF GOD
1 окт 2015 :
|
Чешский суд отказал вокалисту LAMB OF GOD
4 сен 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о Дональде Трампе: «На хрен этого чувака!»
28 авг 2015 :
|
LAMB OF GOD в 'Jimmy Kimmel Live!'
18 авг 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Чаще всего гитарные соло напоминают дрочку»
28 июл 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Я совсем не лысый и не толстый!»
24 июл 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD отвечает на вопросы
17 июл 2015 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
15 июл 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о флаге Конфедерации
11 июл 2015 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
30 июн 2015 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
22 июн 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления LAMB OF GOD
12 июн 2015 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
9 июн 2015 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
8 июн 2015 :
|
LAMB OF GOD исполнили новый трек
6 июн 2015 :
|
Трек-лист нового альбома LAMB OF GOD
16 май 2015 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
12 май 2015 :
|
Официальные съемки с выступления LAMB OF GOD
5 май 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD поддерживает участие барабанщика своей группы в MEGADETH
6 мар 2015 :
|
Два новых проекта лидера LAMB OF GOD
26 фев 2015 :
|
Мемуары вокалиста LAMB OF GOD выйдут в июле
14 янв 2015 :
|
Ударник LAMB OF GOD "по-настоящему впечатлён" новым материалом группы
31 дек 2014 :
|
Вокалист LAMB OF GOD выпустит книгу о своём заключении в Чехии
3 дек 2014 :
|
RANDY BLYTHE из LAMB OF GOD снимется в приключенческом фильме с тайваньской металл-группой CHTHONIC
9 сен 2014 :
|
Документальный фильм LAMB OF GOD выйдет на DVD
15 авг 2014 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD отрицает свое участие в записи нового альбома SLIPKNOT
14 авг 2014 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD отказался комментировать слухи о том, что он записывал партии для нового альбома SLIPKNOT
14 июл 2014 :
|
Лидер LAMB OF GOD о Томми Рамоне
24 июн 2014 :
|
Лидер LAMB OF GOD: «Мой член в порядке!»
19 июн 2014 :
|
Вокалист LAMB OF GOD обжёг член
21 мар 2014 :
|
Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD
27 фев 2014 :
|
Вокалист LAMB OF GOD работает над музыкой для балета
19 фев 2014 :
|
Рассказ о премьере документального фильма LAMB OF GOD
28 янв 2014 :
|
LAMB OF GOD берут паузу
10 янв 2014 :
|
Вокалист LAMB OF GOD об отсутствии Mark'a Morton'a
9 янв 2014 :
|
Гитарист LACUNA COIL присоединился на сцене к LAMB OF GOD
7 янв 2014 :
|
Гитарист BETWEEN THE BURIED AND ME поедет в тур с LAMB OF GOD
9 дек 2013 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о Нельсоне Манделе
4 дек 2013 :
|
Новая книга вокалиста LAMB OF GOD выйдет в июне
30 ноя 2013 :
|
Вокалист TESTAMENT выступил с LAMB OF GOD
14 ноя 2013 :
|
Басист FEAR FACTORY поможет LAMB OF GOD в турне
12 ноя 2013 :
|
Документальный фильм LAMB OF GOD
6 ноя 2013 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
4 ноя 2013 :
|
Новый релиз LAMB OF GOD доступен для прослушивания
24 окт 2013 :
|
Трейлер нового релиза LAMB OF GOD
22 окт 2013 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
15 окт 2013 :
|
Трейлер нового фильма LAMB OF GOD
8 окт 2013 :
|
Ремастированная версия "Purified" LAMB OF GOD
14 сен 2013 :
|
О юбилейном переиздании альбома LAMB OF GOD "As The Palaces Burn"
26 авг 2013 :
|
Вокалист LAMB OF GOD выпустил небольшой фильм о Праге
20 авг 2013 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD обещает «небольшой сюрприз»
5 июл 2013 :
|
Вокалист LAMB OF GOD выпустит мемуары
6 июн 2013 :
|
Чешский суд признал вокалиста LAMB OF GOD невиновным
11 апр 2013 :
|
PROSTHETIC переиздадут винил LAMB OF GOD
10 мар 2013 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: "Надеюсь, я еще долго не вернусь в Прагу"
8 мар 2013 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD: "Мы до сих пор скорбим"
6 мар 2013 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о настроении, с которым выходил на суд
6 мар 2013 :
|
Музыканты о решении по делу вокалиста LAMB OF GOD
5 мар 2013 :
|
Вокалист LAMB OF GOD признан невиновным
5 мар 2013 :
|
Психолог: У вокалиста LAMB OF GOD проблема с контролем эмоций
25 фев 2013 :
|
Новая песня гитариста LAMB OF GOD
14 фев 2013 :
|
Фронтмен LAMB OF GOD посетил тюрьму, в которой провёл несколько месяцев
8 фев 2013 :
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Еще одно высказывание в пользу вокалиста LAMB OF GOD
7 фев 2013 :
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Суд над вокалистом LAMB OF GOD отложен
6 фев 2013 :
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Не все свидетели по делу вокалиста LAMB OF GOD согласны, что он был агрессивен
6 фев 2013 :
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Вокалист LAMB OF GOD: " Я НЕВИНОВЕН, но, в данный момент, мне просто очень грустно"
5 фев 2013 :
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Свидетели по делу вокалиста LAMB OF GOD: "Он был очень агрессивен на сцене в Праге"
4 фев 2013 :
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Начались заседания по делу вокалиста LAMB OF GOD
14 янв 2013 :
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Вокалист LAMB OF GOD предстанет перед судом в феврале
25 дек 2012 :
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Басиcт LAMB OF GOD об аресте вокалиста
16 дек 2012 :
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Собравшаяся на концерт LAMB OF GOD публика вызвала у вокалиста отвращение
15 дек 2012 :
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Дата суда над вокалистом LAMB OF GOD
8 дек 2012 :
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Официальные лица США о ситуации с вокалистом LAMB OF GOD
4 дек 2012 :
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Менеджер LAMB OF GOD о предъявлении обвинения вокалисту
3 дек 2012 :
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Вокалисту LAMB OF GOD предъявлено официальное обвинение
18 ноя 2012 :
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Прокурор решит, вызывать ли вокалиста LAMB OF GOD в Чехию или нет
7 ноя 2012 :
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Видео с выступления LAMB OF GOD
30 авг 2012 :
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LAMB OF GOD открыли eBay-аккаунт для сбора средств в фонд Randy Blythe'a
21 авг 2012 :
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Видео с выступления LAMB OF GOD
9 авг 2012 :
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Гитарист LAMB OF GOD опубликовал новую песню
7 авг 2012 :
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Вокалист LAMB OF GOD: «Для меня неприемлемо не вернуться в Прагу, если меня вызовут»
4 авг 2012 :
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Randy Blythe: «Боже, храни Америку!»
4 авг 2012 :
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Фронтмен LAMB OF GOD: «Я должен очистить своё имя»
4 авг 2012 :
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LAMB OF GOD выступят на Knotfest и поедут в тур в октябре
3 авг 2012 :
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Вокалист LAMB OF GOD на пути в США
3 авг 2012 :
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Фронтмен LAMB OF GOD выпущен из чешской тюрьмы
27 июл 2012 :
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Тур LAMB OF GOD с DETHKLOK официально отменен
26 июл 2012 :
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Репортаж о тюрьме, где содержат вокалиста LAMB OF GOD
26 июл 2012 :
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Фронтмен LAMB OF GOD останется в тюрьме на неопределённый срок
22 июл 2012 :
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По словам адвоката фронтмена LAMB OF GOD, Randy готов вернуться в Чехию на суд
20 июл 2012 :
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Новая песня гитариста LAMB OF GOD
19 июл 2012 :
|
Интервью с фронтменом LAMB OF GOD, взятое в тюрьме
19 июл 2012 :
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Менеджер LAMB OF GOD ждет официального письма из Чехии
18 июл 2012 :
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Залог за вокалиста LAMB OF GOD увеличен в два раза
16 июл 2012 :
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Друзья и поклонники вокалиста LAMB OF GOD планируют пикет около верховного суда США
13 июл 2012 :
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Следующее слушание по делу фронтмена LAMB OF GOD назначено на 19 июля
13 июл 2012 :
|
Друг погибшего фаната на концерте LAMB OF GOD сказал, что ни одно из видео не запечатлело настоящий инцидент
13 июл 2012 :
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Жена вокалиста LAMB OF GOD надеется на его невиновность
10 июл 2012 :
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OZZY и SHARON OSBOURNE предлагают поддержать вокалиста LAMB OF GOD
10 июл 2012 :
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Гитарист LAMB OF GOD ответил на возмущение фондом поддержки Randy Blythe'a
10 июл 2012 :
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Прокурор против выпуска вокалиста LAMB OF GOD
9 июл 2012 :
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Более сотни фанатов пришло на пикет в поддержку вокалиста LAMB OF GOD
8 июл 2012 :
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На митинге в поддержку вокалиста LAMB OF GOD ожидается более тысячи человек
7 июл 2012 :
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LAMB OF GOD: «Мы знаем, что правосудие победит»
7 июл 2012 :
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Фанат LAMB OF GOD отправил петицию в Белый Дом
6 июл 2012 :
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LAMB OF GOD собирают деньги в фонд поддержки RANDY BLYTHE'a
6 июл 2012 :
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Гитарист LAMB OF GOD приглашает на пикетирование
5 июл 2012 :
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Менеджер LAMB OF GOD: «В деле против Randy полно дыр»
5 июл 2012 :
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Менеджер LAMB OF GOD: «Randy Blythe невиновен»
5 июл 2012 :
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Фронтмен LAMB OF GOD хочет встретиться с семьёй погибшего после освобождения
5 июл 2012 :
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Фронтмен LAMB OF GOD учит монгольский в тюрьме
5 июл 2012 :
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Вокалисты DISTURBED и GWAR продолжают высказываться в защиту Randy Blythe'a
5 июл 2012 :
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Фото и видео жертвы Randy Blythe'a
4 июл 2012 :
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За вокалиста LAMB OF GOD был внесён залог, но он останется в чешской тюрьме до следующей недели
2 июл 2012 :
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Фронтмен LAMB OF GOD останется в чешской тюрьме ещё как минимум на десять дней
2 июл 2012 :
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Больше видео с концерта 2010 года LAMB OF GOD
2 июл 2012 :
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LAMB OF GOD вернулись домой без вокалиста
1 июл 2012 :
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Репортаж из суда по делу LAMB OF GOD (включая видео с концерта 2010 года)
30 июн 2012 :
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Вокалист LAMB OF GOD выпущен из чешской тюрьмы
30 июн 2012 :
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Брат вокалиста LAMB OF GOD: "Надеемся на лучшее"
30 июн 2012 :
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Музыканты комментируют арест вокалиста LAMB OF GOD
30 июн 2012 :
|
Сегодня суд решит, оставлять ли под стражей вокалиста LAMB OF GOD
29 июн 2012 :
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Менеджмент LAMB OF GOD сообщает, что дело Randy Blythe'a находится в стадии расследования
29 июн 2012 :
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Вокалист LAMB OF GOD арестован по обвинению в убийстве
28 июн 2012 :
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К LAMB OF GOD на Graspop Metal Meeting присоединился барабанщик OBITUARY
16 июн 2012 :
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Новое видео LAMB OF GOD
4 июн 2012 :
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Видео с выступления LAMB OF GOD на Rock Am Ring
28 фев 2012 :
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LAMB OF GOD зажгли в Сингапуре
30 янв 2012 :
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Новая песня LAMB OF GOD в пятом сезоне "True Blood"
23 янв 2012 :
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Видео с первого концерта нового тура LAMB OF GOD
22 янв 2012 :
|
Новый альбом LAMB OF GOD доступен для прослушивания
19 янв 2012 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
11 янв 2012 :
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Новый трейлер LAMB OF GOD
3 янв 2012 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
20 дек 2011 :
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Трейлер нового альбома LAMB OF GOD
6 дек 2011 :
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Официальное "lyric video" LAMB OF GOD
6 дек 2011 :
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Новая песня LAMB OF GOD доступна для скачивания
6 ноя 2011 :
|
Фронтмен LAMB OF GOD о смерти гитариста GWAR
1 ноя 2011 :
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Обложка и трек-лист нового альбома LAMB OF GOD
31 окт 2011 :
|
Название нового альбома LAMB OF GOD
28 окт 2011 :
|
LAMB OF GOD завершили работу над альбомом
23 июн 2011 :
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LAMB OF GOD начали запись
20 июн 2011 :
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Ударник LAMB OF GOD о новом диске
6 дек 2010 :
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LAMB OF GOD будут вместе с Josh'ем Wilbur'ом работать над новым альбомом
2 сен 2010 :
|
LAMB OF GOD начнут работу над альбомом в феврале
17 июн 2010 :
|
Профессиональная видеосъёмка с выступления LAMB OF GOD
1 июн 2010 :
|
Видео о лимитированном издании LAMB OF GOD
26 май 2010 :
|
Гитарист LAMB OF GOD о смерти басиста SLIPKNOT
5 май 2010 :
|
Юбилейный сборник LAMB OF GOD выйдет в семи вариантах
30 апр 2010 :
|
LAMB OF GOD записали трек для игры “Iron Man 2: The Videogame”
22 апр 2010 :
|
LAMB OF GOD выпустят сборник "Anthology"
5 авг 2009 :
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Гитарист LAMB OF GOD: "F**k LIMP BIZKIT!"
15 фев 2009 :
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На японской версии нового альбома LAMB OF GOD будет три бонуса
21 янв 2009 :
|
Новая песня LAMB OF GOD доступна для прослушивания
19 янв 2009 :
|
LAMB OF GOD выпустят сингл в цифровом формате
7 янв 2009 :
|
Трек-лист нового альбома LAMB OF GOD
22 дек 2008 :
|
LAMB OF GOD: новый трек в сети
30 июл 2008 :
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LAMB OF GOD начнут запись альбома в сентябре
3 июл 2008 :
|
CHRIS ADLER из LAMB OF GOD стал «Лучшим металл-барабанщиком»
7 май 2008 :
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LAMB OF GOD готовят новый DVD
28 мар 2008 :
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Новости от LAMB OF GOD
7 фев 2008 :
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LAMB OF GOD приступят к работе над новым альбомом в этом году
9 ноя 2007 :
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У LAMB OF GOD новый продюсер - ты!
2 июн 2007 :
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Chris Adler (LAMB OF GOD) назван лучшим ударником 2007 года
21 июл 2006 :
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Подробности о deluxe-издании нового альбома LAMB OF GOD
13 июл 2006 :
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Подробности о новом альбоме LAMB OF GOD
21 июн 2006 :
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Опубликован трек с нового альбома LAMB OF GOD
25 май 2006 :
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LAMB OF GOD выбрали первый сингл с "Sacrament"
21 июл 2004 :
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LAMB OF GOD на OZZFEST 2004
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сегодня
Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Меня уволили по электронной почте»
CHRIS ADLER в недавнем интервью рассказал о причинах увольнения из LAMB OF GOD:
«Если кто-то знает LAMB OF GOD с самого начала, думаю, он в курсе, что я очень много вложил в эту группу. Первая репетиция прошла у меня дома, я подобрал ребят и все это время очень старался для себя и для остальных. Так что это стало моей личностью. Это было настолько личное, насколько это вообще возможно.
Когда мне довелось записывать альбом PROTEST THE HERO [2013 «Volition»], это была одна из моих любимых групп в то время, так что для меня это был настоящий пик, когда я смог что-то сделать. И это была самая сложная запись, которую я сделал, и которой я, вероятно, больше всего горжусь. Я очень рад за них, что они получили за нее канадскую премию «Грэмми». И это было похоже на личный вызов - сможешь ли ты сделать это? - Это было потрясающе. А потом, конечно, мне позвонили и пригласили в MEGADETH [запись альбома 2016 года «Dystopia» и небольшое турне с группой в его поддержку]. Когда мне было 14 лет, я катался на скейтборде и обменивался кассетами с музыкой, я впервые услышал песню MEGADETH - и я помню тот день, помню рампу, помню доску, которая у меня была, - и это натолкнуло меня на мысль заняться именно этим. MEGADETH были тем, что просто переключило меня. Когда мне позвонили, я прыгал от радости. Я не мог поверить, что стану частью моей любимой группы всех времен. И то, что эта запись получила «Грэмми», было просто потрясающе».
Размышляя о некоторых других проблемах, которые происходили в его жизни до ухода из LAMB OF GOD, Adler сказал:
«Моя мама умерла. Я был в середине ужасного развода. Я попал в аварию на мотоцикле. И я не говорил об этом раньше, но в то же самое время, в 2016-17 годах, в конце 16-го, мне поставили диагноз «дистония музыканта». В то время я не хотел об этом распространяться, потому что чувствовал, что это может помешать моей карьере, но я прошел через невероятное количество работы, чтобы вернуться после случившегося. Я слышал, как об этом говорил Alex Webster [CANNIBAL CORPSE], мы с ним приятели, и недавно я посмотрел документальный фильм о NICKELBACK. Я не самый большой фанат NICKELBACK, но это отличный документальный фильм, если вы его не видели. Их барабанщик Daniel [Adair] прошел через то же самое. Возможно, это было с его рукой или кистью, но ему поставили диагноз «дистония». А для барабанщика - да вообще для любого, кто играет на инструменте, — это своего рода смертный приговор».
Рассказывая о своей борьбе с дистонией музыканта — неврологическим расстройством, характеризующимся непроизвольными сокращениями мышц и потерей контроля над мелкой моторикой во время выполнения определенных музыкальных задач, особенно тех, которые требуют сложных и повторяющихся движений, — Chris добавил:
«У меня это было с правой ногой. Дистония — это неврологическое заболевание, при котором нерв, контролирующий движение определенной части тела, разрушается до такой степени, что это движение становится невозможным. Поэтому с людьми, которые десятилетиями повторяют одни и те же движения, такое случается. Это часто случается с гольфистами, квотербеками, скрипачами первой величины, людьми, которые просто до чертиков тренируются в том, что делают. А со мной это случилось с моей правой ногой. Я играл песню, и моя нога, когда я намеревался нажать на педаль, отлетала в сторону или отводилась назад. И это происходило в тот момент, когда я уходил со сцены просто подавленный своим выступлением. Думаю, группа была очень расстроена моим выступлением. Я предоставил им медицинские документы: "Вот что случилось. Вот что мы можем сделать. Есть только пара песен, которые серьезно усугубляют ситуацию. С остальными я справлюсь, если вы готовы их изменить". Кажется, в то время я также присоединился к MEGADETH, так что напряжение было очень высоким. И мы никогда не были самой функциональной группой людей, путешествующих по всему миру, если вы хоть что-то знаете о группе. Так что, кто не был в комнате, тот, по сути, становился объектом издевательств. И я полагаю, что сочетание обстоятельств дошло до того, что они не хотели иметь с этим дело, а я не был доволен своими выступлениями, так что это своего рода остановило поезд. Это было одно из тех писем, «услуги больше не требуются», и это было разрушительно, потому что я чувствовал, что это мой ребенок, это мой проект, и я вложил в него всю свою жизнь. Это была моя личность, поэтому мне нужно было взять паузу. И, конечно же, другие проблемы, которые возникали, и, на самом деле, я просто пытался найти цель, пытался решить, о чем будет вторая глава».
Говоря о том, как ему удалось оправиться от дистонии музыканта и научиться жить с этим заболеванием, Chris сказал:
«Я знал, что хочу играть. Я знал, что было бы глупо пытаться соревноваться с тем, что я делал раньше, потому что мы в действительности сделали гораздо больше, чем кто-либо, включая нас самих, думал, что мы могли бы сделать. 22 года путешествий по миру, и я не считаю наград и почестей, но на самом деле, я не чувствовал, что можно добиться большего, чем просто доказать, что мы все еще существуем. Так что это не было окончательным смертным приговором. Думаю, я сошел с поезда в очень удачное время. Просто из-за других обстоятельств, которые этому способствовали, мне было трудно найти в этом какое-то облегчение. Я был более подавлен и находился в поиске того, кто я есть и что мне делать дальше. И вот прошло несколько лет интенсивных тренировок, физиотерапии, трудотерапии, а единственный способ справиться с дистонией - научиться делать то, что делаешь, по-другому. Так что, поскольку проблема была в моей правой ноге, я научился играть на барабанах задом наперед, когда моя левая нога становилась основной, что заставляло мой мозг пытаться понять, как сделать так, чтобы правая нога не была ведущей, а использовала другой путь. Так что со временем я натренировал это до такой степени, что смог делать то, что вы слышите на записи FIRSTBORNE", — добавил он, говоря о своем проекте после LAMB OF GOD.
Когда ведущий выразил свое удивление тем, что Adler был уволен из LAMB OF GOD по электронной почте после 25 лет работы в группе, Chris признался:
«Это было для меня катастрофой. Это действительно было так. Как я уже сказал, я искренне считал это делом своей жизни. Но со своей стороны я понимаю. Я не мог играть те песни, которые нам было необходимо играть. Это были песни, которые - не все, но две или три - были довольно популярны, и я понимаю, что это заставило бы их задуматься о том, почему мы не можем их исполнить. И опять же, учитывая, что я взялся за запись альбома MEGADETH, и она прошла так хорошо, учитывая, что я взялся за запись альбома PROTEST, и она прошла так хорошо, я думаю, что напряженность была просто огромной. И, как всегда говорят на металлических сайтах, всех можно заменить, верно? Так что я тяжело это воспринял, я принял это на свой счет, и это вывело меня из равновесия на некоторое время. Но я справился с этими обидами, и у меня нет ничего, кроме любви к ним и к каждому из них. Это было трудное время, я полагаю, для всех, и, да, оно причинило мне много боли. Но, к счастью, в моей жизни все кардинально улучшилось. Я снова женился, у нас трое подростков, у меня хороший маленький дом, у нас есть собаки, кошки. И теперь у меня есть FIRSTBORNE, благодаря которому я все время занят. Поэтому я могу оглянуться назад и очень, очень гордиться тем, сколько времени, сил и карьеры я потратил на работу с ними. И я бы не стал делать это по-другому. Жаль, что все закончилось так, как закончилось, но в конце концов, оглядываясь назад, я также думаю, что в тот момент я был вынужден уйти от этой работы, и с тех пор я не знаю, что для кого-то было бы лучшим временем для ухода. По крайней мере, лично мне кажется, что мы добились большего, чем ставили перед собой, и дошло до того, что, опять же, неважно, какими были похвалы, но мы получили практически все из них. Так что теперь нужно было просто повторять и повторять, доказывая всем, что мы все еще есть. И мне казалось, что выше уже некуда. Мы достигли, опять же, гораздо большего, чем я когда-либо думал. И я желаю им всего наилучшего и удачи в дальнейшей работе. Но, оглядываясь назад, несмотря на то, что я был в тот момент в своих мыслях, а сейчас смотрю назад с другой точки зрения, наверное, это было очень удачным временем, чтобы уйти».
Отвечая на вопрос, было ли какое-либо общение между ним и участниками LAMB OF GOD после его официального ухода из группы шесть лет назад, он сказал:
«Не было. И опять же, я преодолел все обиды и постоянно думаю об этих ребятах в позитивном ключе. Но после того письма - я думаю, оно было в 2018 году — и электронной почты не было абсолютно никакого общения ни с одной из сторон».
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