Новое видео ONE MORE SATELLITE



"Paper Over The Cracks", новое видео группы ONE MORE SATELLITE, в состав которой входит Dean DeLeo (STONE TEMPLE PILOTS и TRIP THE WITCH) и Pete Shoulder, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "One More Satellite" , выходящего 18 июля на Symphonic:



01. Paper Over The Cracks

02. Vultures

03. Long Way Down

04. Drowning Out The Sun

05. Serenade

06. Can Of Worms

07. Willow Mae

08. Spit It Out

09. Pull Back The Veil

10. Your Call







