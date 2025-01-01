Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 81
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 43
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 81
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 43
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
[= ||| все новости группы



*

Motörhead

*



12 май 2025 : 		 Планируется выпуск "потерянного альбома" MOTÖRHEAD

21 апр 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

12 апр 2025 : 		 Новая фигурка Лемми

9 апр 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD выступил на The Europe Drum Show

26 мар 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Иногда я играю на сцене, и у меня возникает ощущение, что рядом находится Лемми»

12 мар 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

23 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

17 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD & GIRLSCHOOL в Top Of The Pops

5 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 янв 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Еще денек и я бы сыграл с Лемми»

25 дек 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD

28 ноя 2024 : 		 Новые соусы от MOTÖRHEAD

28 окт 2024 : 		 Вскрытие MOTÖRHEAD

25 окт 2024 : 		 Новая книга от MOTÖRHEAD

24 окт 2024 : 		 MOTÖRHEAD в чартах

6 сен 2024 : 		 Бокс-сет MOTÖRHEAD выйдет осенью

16 авг 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD выйдет осенью

15 авг 2024 : 		 Путешествие Лемми и байкеров

12 авг 2024 : 		 Церемония в честь Лемми на BLOODSTOCK OPEN AIR

11 авг 2024 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о Лемми

25 июл 2024 : 		 Биография гитариста MOTÖRHEAD выйдет осенью

30 май 2024 : 		 REVEREND HORTON HEAT исполняют MOTÖRHEAD

28 май 2024 : 		 Фронтмен METALLICA о том, что Лемми нет в Зале славы рок-н-ролла: «Позорище!»

12 май 2024 : 		 MIKKEY DEE о финальном туре MOTÖRHEAD

22 апр 2024 : 		 Лемми отсыпали в Радугу
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Планируется выпуск "потерянного альбома" MOTÖRHEAD



zoom
В 1976 году, спустя год после основания группы, был сформирован основной состав MOTÖRHEAD. Лемми (бас/вокал), Фаст Эдди Кларк (гитара) и Фил "Philthy Animal" Тейлор (барабаны) объединили свои усилия и начали свой необыкновенный путь к вершине хард-роковой элиты, известный как "эра трех амигос" MOTÖRHEAD.

В августе 1976 года группа отправилась в легендарную студию EMERSON, LAKE & PALMER Manticore в Фулхэме, чтобы порепетировать и представить новый состав. Там они впервые записались вместе, и теперь, сорок девять лет спустя, эта давно забытая запись всплыла, была очищена от пыли и восстановлена во всей своей необработанной красе, чтобы отпраздновать 50-летие легендарной хард-рок группы.

Это совершенно сюрреалистично, даже невероятно, что с того судьбоносного 1976 года прошло целых полвека. Не менее примечательно, особенно для тех, кто помнит Лемми, молотящего на автоматах в лондонских пабах или как самую необычайно доступную рок-звезду той эпохи, вознесение этого всегда скромного человека на гору Рашмор в качестве бессмертной иконы рок-н-ролла, и это несмотря на то, что он, к сожалению, скончался почти десять лет назад. Сам Лемми наверняка бы рассмеялся.

Трудности, с которыми MOTÖRHEAD столкнулись в первые четыре из 50 лет своего существования, хорошо задокументированы, а почти случайное появление этого альбома - и обстоятельства, при которых он был записан - представляют собой ранее малоизвестный новый элемент в истории группы того времени, когда ее будущее казалось мрачным, если бы обстоятельства не развивались по-другому.

Часть этой начальной истории связана с малоизвестным человеком по имени Фрэнк Кеннингтон, который работал в группе THE WHO, а затем перешел в менеджмент и на короткое время взял на себя работу с испытывающими трудности MOTÖRHEAD. Одним из шагов Кеннингтона было бронирование места для трио в переоборудованном кинотеатре ABC на Фулхэм-Палас-роуд, который служил штаб-квартирой прог-супергруппы EMERSON, LAKE & PALMER, и который был известен как Manticore. Названный в честь мифического зверя из персидского фольклора, украшавшего обложки их альбомов, Manticore был универсальным местом для групп: в проекционном зале располагались офисы, а в главном зале без сидений - полезная звуковая площадка для репетиций. MOTÖRHEAD находились в Manticore и записывали свой сет на мобильной студии Ронни Лейна, которой управлял верный друг Ронни Рон Фаукус.

Фаукус проделал отличную работу, запечатлев расцветающую сырую мощь и высокоскоростные атаки MOTÖRHEAD на песнях, которые оставались в их концертной программе до 1979 года. Эти состарившиеся пленки были возвращены к жизни благодаря реставрации, которую выполнил давний соратник MOTÖRHEAD Кэмерон Уэбб в студии Maple Studios в Калифорнии, а мастеринг сделал Эндрю Алекель в Bolskine House в Лос-Анджелесе. В результате получился поистине исторический памятник развития лучших икон хард-рока, впервые восстанавливающий и представляющий на суд публики важнейшую часть эволюции и истории MOTÖRHEAD.

"The Manticore Tapes" будет доступен в виде специального издания с синглом и двойным винилом, а также в цифровом варианте, на CD и одиночном виниле.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 151





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом