Планируется выпуск "потерянного альбома" MOTÖRHEAD



В 1976 году, спустя год после основания группы, был сформирован основной состав MOTÖRHEAD. Лемми (бас/вокал), Фаст Эдди Кларк (гитара) и Фил "Philthy Animal" Тейлор (барабаны) объединили свои усилия и начали свой необыкновенный путь к вершине хард-роковой элиты, известный как "эра трех амигос" MOTÖRHEAD.



В августе 1976 года группа отправилась в легендарную студию EMERSON, LAKE & PALMER Manticore в Фулхэме, чтобы порепетировать и представить новый состав. Там они впервые записались вместе, и теперь, сорок девять лет спустя, эта давно забытая запись всплыла, была очищена от пыли и восстановлена во всей своей необработанной красе, чтобы отпраздновать 50-летие легендарной хард-рок группы.



Это совершенно сюрреалистично, даже невероятно, что с того судьбоносного 1976 года прошло целых полвека. Не менее примечательно, особенно для тех, кто помнит Лемми, молотящего на автоматах в лондонских пабах или как самую необычайно доступную рок-звезду той эпохи, вознесение этого всегда скромного человека на гору Рашмор в качестве бессмертной иконы рок-н-ролла, и это несмотря на то, что он, к сожалению, скончался почти десять лет назад. Сам Лемми наверняка бы рассмеялся.



Трудности, с которыми MOTÖRHEAD столкнулись в первые четыре из 50 лет своего существования, хорошо задокументированы, а почти случайное появление этого альбома - и обстоятельства, при которых он был записан - представляют собой ранее малоизвестный новый элемент в истории группы того времени, когда ее будущее казалось мрачным, если бы обстоятельства не развивались по-другому.



Часть этой начальной истории связана с малоизвестным человеком по имени Фрэнк Кеннингтон, который работал в группе THE WHO, а затем перешел в менеджмент и на короткое время взял на себя работу с испытывающими трудности MOTÖRHEAD. Одним из шагов Кеннингтона было бронирование места для трио в переоборудованном кинотеатре ABC на Фулхэм-Палас-роуд, который служил штаб-квартирой прог-супергруппы EMERSON, LAKE & PALMER, и который был известен как Manticore. Названный в честь мифического зверя из персидского фольклора, украшавшего обложки их альбомов, Manticore был универсальным местом для групп: в проекционном зале располагались офисы, а в главном зале без сидений - полезная звуковая площадка для репетиций. MOTÖRHEAD находились в Manticore и записывали свой сет на мобильной студии Ронни Лейна, которой управлял верный друг Ронни Рон Фаукус.



Фаукус проделал отличную работу, запечатлев расцветающую сырую мощь и высокоскоростные атаки MOTÖRHEAD на песнях, которые оставались в их концертной программе до 1979 года. Эти состарившиеся пленки были возвращены к жизни благодаря реставрации, которую выполнил давний соратник MOTÖRHEAD Кэмерон Уэбб в студии Maple Studios в Калифорнии, а мастеринг сделал Эндрю Алекель в Bolskine House в Лос-Анджелесе. В результате получился поистине исторический памятник развития лучших икон хард-рока, впервые восстанавливающий и представляющий на суд публики важнейшую часть эволюции и истории MOTÖRHEAD.



"The Manticore Tapes" будет доступен в виде специального издания с синглом и двойным винилом, а также в цифровом варианте, на CD и одиночном виниле.







