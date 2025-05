сегодня



Новое видео DANCE GAVIN DANCE



"Space Cow Initiation Ritual", новое видео группы DANCE GAVIN DANCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pantheon", выходящего 12 сентября на Rise Records:



01. Animal Surgery

02. Midnight At McGuffy's

03. The Robot With Human Hair: Rebirth

04. The Conqueror Worm

05. Trap Door

06. Strawberry's Daughters

07. Space Cow Initiation Ritual (feat. George Clinton)

08. All The Way Down

09. A Shoulder To Cry On

10. The Peak Of Superstition

11. The Stickler

12. Yikes!

13. Descent To Chaos







+0 -0



просмотров: 10