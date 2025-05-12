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*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Battle Beast

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26 июн 2018 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в 2019 году
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|||| 12 май 2025

Новое видео BATTLE BEAST



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"Last Goodbye", новое видео группы BATTLE BEAST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в этом году.




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КомментарииСкрыть/показать 34 )

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12 май 2025
Gustaff
Я понимаю, что у финских бабищ нет комплексов, потому что они все уродины, но это пиздец) Я сначала подумал, что это прикол какой-то)
12 май 2025
P
Papa
Gustaff, Можно на твою посмотреть?
12 май 2025
Gustaff
Papa, У всех есть свои недостатки. Но если напоказ выставить недостатки, то это не делает эти недостатки достоинством, даже если ты без комплексов.
12 май 2025
Corpsegrinder04
Gustaff, Ну когда она была чуть моложе и весила на 38 кг меньше, была более менее приятной тёткой.
https://i.pinimg.com/originals/79/2c/cf/792ccf500edfdd46d9f9a096a6cb7749.jpg

А сейчас конечно та ещё Дося.
12 май 2025
Gustaff
Corpsegrinder04, Так да, я её лично видел в СПб на разогреве у Найтвиш, когда они привозили Имаджинэрум.
13 май 2025
olly71
Gustaff, Когда это ты успел ну прям всех финских баб пересмотреть что знаешь что там одни уродины ? во вторых Норра она и по жизни одевается очень экстравагантно ( не так конечно как на сцене но тоже очень выделяется из толпы на улице ) такое видение мира у человека просто ... Ps кстати заметил как плеер ВК видео перегружает звук ну прям пипец тот же клип на ютубе звучит намного приятней опять мы со своим софтом рукожопы на весь мир.
13 май 2025
Rocky Wolfsson
olly71, Ты не знал? Густаф у нас спец по финнам... А имя у Лухимо Ноора, а не Норра.
13 май 2025
olly71
Rocky Wolfsson, На ютубе есть интервью с ней на английском и там в том числе интевьюер её спрашивает как же всё таки правильно её имя Нора или Нура она ответила правильно Норра ( с длинным р )
13 май 2025
Gustaff
Rocky Wolfsson, Есть проверенная инфо, что на лесбиянка.
13 май 2025
Gustaff
olly71, Ну, пожалуй, кроме экс-премьера Финляндии. Везде бывают исключения.
13 май 2025
gravitgroove
Gustaff, здобная баба - мечта русского солдата! "Белое Солнце Пустыни" не смотрел что ли?
13 май 2025
Rocky Wolfsson
gravitgroove, Знойная женщина - мечта поэта...
13 май 2025
Gustaff
gravitgroove, Да я сам худых не люблю. Но не в этот раз.
12 май 2025
L
LU---
Вы про Музыку лучше скажите :-)
Мне не заходит-Пластмассовая странная запись.
Надо себя уважать немного,зачем барабанщик трудился.чтобы......его опустили? фуфло
13 май 2025
olly71
LU---, Да барабанщик у них всегда был самым слабым звеном в группе но вроде он там душа компании а они все очень дружны по жизни поэтому и держат.
13 май 2025
k
klim
Как раз недавно задавался вопросом, куда они делись
Песня не лучшая у них имхо, но посмотрим. Предыдущий альбом зашел
13 май 2025
Орион
Не знаю насчёт финнок, но шведки, норвежки и исландки - весьма красивые женщины
13 май 2025
Gustaff
Орион, Согласен. Особенно шведки. Финны не имеют отношения к этим народам (потомки викингов). Просто какой-то мудак все эти народы вместе решил называть Скандинавы.
13 май 2025
father
Внезапно прикольный трек! А баба... Ну да, немного странный ход - делать эротичные наряды для показа тех мест, которые выглядят не так уж эротично для большинства. Но к самой мадам претензий никаких, в любом случае женщина это приятнее, чем мужик:)
13 май 2025
Gustaff
father, Киркор с тобой бы поспорил
14 май 2025
s
smolet18-02-44
father, 100 процентов)
13 май 2025
Corpsegrinder04
Вместо рогов нормально смотрелись бы пивные бутылки.
14 май 2025
Gustaff
Corpsegrinder04, Она здесь что-то вроде персонажа из фильмов про Астерикса и Обеликса
14 май 2025
Rocky Wolfsson
Gustaff, Или мульта "Ронал-варвар")
14 май 2025
Gustaff
Rocky Wolfsson, Только она думает, что Малефисента)
14 май 2025
Rocky Wolfsson
Gustaff, Малефисента-развратница...)
13 май 2025
s
sibterminator
Блин, ну опять 25. Я уж сбился со счету в похожих друг на друга песнях ансамбля Лухильмихи! Слышал такую же и не один раз у них же. Тут уж склонность бывшего члена к плагиату сторонних команд выглядит плюсом. Спасибо хоть аппетитные ляжки показали (в принципе я не против и на жопу посмотреть).
13 май 2025
Gustaff
sibterminator, А как ты будешь потом выбираться из этой жопы?
13 май 2025
rassol
Gustaff, с чего ты взял, что он будет выбираться?
13 май 2025
Gustaff
rassol, Даже киты поднимаются на поверхность воздуха набрать
14 май 2025
s
sibterminator
Gustaff, надо будет Норре рот открыть пошире, чтобы тяга пошла!
14 май 2025
s
smolet18-02-44
Посмотрев ранние фотки вокалистки могу сказать что полнота ей не сильно к лицу, хотя это никак не мешает сильному вокалу. А по песне , - не любитель данного направления.
14 май 2025
Gustaff
smolet18-02-44, Вокал зачётный, не спорю. 

















просмотров: 1796





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