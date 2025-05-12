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Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты...
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Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты...
51
Новое видео BATTLE BEAST
34
Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «...
23
OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146%
22
Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция
20
все новости группы
Battle Beast
Финляндия
Heavy Metal
Power Metal
http://www.battlebeast.fi/
Myspace:
http://www.myspace.com/battlebeastband
Facebook:
http://www.facebook.com/battlebeastofficial
12 май 2025
:
Новое видео BATTLE BEAST
14 апр 2025
:
Концертное видео BATTLE BEAST
14 мар 2025
:
Концертное видео BATTLE BEAST
4 июн 2024
:
Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни...
31 май 2024
:
Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!»
24 май 2024
:
BATTLE BEAST думают о новом материале
24 апр 2024
:
Концертное видео BATTLE BEAST
23 апр 2024
:
Вокалистка BATTLE BEAST: «Я стала больше ценить жизнь»
16 дек 2022
:
Вокалистка BATTLE BEAST — о проблемах с весом
2 май 2022
:
Новая песня BATTLE BEAST
19 мар 2022
:
Новый сингл BATTLE BEAST
5 фев 2022
:
Успехи в чартах BATTLE BEAST
21 янв 2022
:
Новое видео BATTLE BEAST
7 янв 2022
:
Новое видео BATTLE BEAST
26 ноя 2021
:
Новое видео BATTLE BEAST
22 окт 2021
:
Новое видео BATTLE BEAST
4 окт 2021
:
Новый альбом BATTLE BEAST выйдет зимой
25 янв 2021
:
BATTLE BEAST остались на NUCLEAR BLAST
18 июн 2020
:
Вокалистка BATTLE BEAST работает над сольным альбомом
17 окт 2019
:
Профессиональное видео с выступления BATTLE BEAST
27 мар 2019
:
Видео с текстом от BATTLE BEAST
22 мар 2019
:
Новое видео BATTLE BEAST
1 мар 2019
:
Новое видео BATTLE BEAST
18 янв 2019
:
Новое видео BATTLE BEAST
21 дек 2018
:
Новый альбом BATTLE BEAST выйдет весной
26 июн 2018
:
Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в 2019 году
23 апр 2018
:
Новый альбом BATTLE BEAST будет на 100% хэви-металлическим
11 июл 2017
:
Мультикамерная съёмка выступления BATTLE BEAST
10 май 2017
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
3 апр 2017
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
29 мар 2017
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
9 мар 2017
:
Вокалистка BATTLE BEAST: «Наш прошлый гитарист хотел всё держать под контролем»
20 фев 2017
:
Новое видео BATTLE BEAST
3 фев 2017
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
21 янв 2017
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
13 янв 2017
:
Новое видео BATTLE BEAST
23 дек 2016
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
19 дек 2016
:
BATTLE BEAST представили новую песню
15 дек 2016
:
Новое видео BATTLE BEAST
25 ноя 2016
:
Новый альбом BATTLE BEAST выйдет зимой
13 апр 2016
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
26 мар 2016
:
Вокалистка BATTLE BEAST исполняет AC/DC и BON JOVI
27 мар 2015
:
BATTLE BEAST выступили с бывшей вокалисткой
27 фев 2015
:
BATTLE BEAST расстались с основным автором
27 янв 2015
:
Новый альбом BATTLE BEAST стал номером один в Финляндии
30 дек 2014
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
23 дек 2014
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
17 дек 2014
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
12 дек 2014
:
Новое видео BATTLE BEAST
22 ноя 2014
:
Видео с текстом от BATTLE BEAST
24 окт 2014
:
Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в январе
2 сен 2014
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
2 дек 2013
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
10 сен 2013
:
Видео с текстом от BATTLE BEAST
31 авг 2013
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
27 июл 2013
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
18 май 2013
:
Новый альбом BATTLE BEAST доступен для прослушивания
16 май 2013
:
Новое видео BATTLE BEAST
25 апр 2013
:
Новая песня BATTLE BEAST
20 мар 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома BATTLE BEAST
8 мар 2013
:
Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в мае
20 фев 2013
:
Выход нового альбома BATTLE BEAST отложен
16 ноя 2012
:
Новый состав BATTLE BEAST дебютировал на сцене
19 сен 2012
:
BATTLE BEAST сменили вокалистку
8 июн 2012
:
Профессиональное видео с выступления BATTLE BEAST
28 мар 2012
:
ELÄKELÄISET записали кавер-версию на BATTLE BEAST
26 янв 2012
:
BATTLE BEAST откроют концерты NIGHTWISH в России
23 янв 2012
:
Трейлер к новому альбому BATTLE BEAST
15 янв 2012
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
13 янв 2012
:
Новый альбом BATTLE BEAST доступен для прослушивания
22 ноя 2011
:
BATTLE BEAST на NUCLEAR BLAST RECORDS
12 май 2025
Новое видео BATTLE BEAST
"Last Goodbye", новое видео группы BATTLE BEAST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в этом году.
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12 май 2025
Gustaff
Я понимаю, что у финских бабищ нет комплексов, потому что они все уродины, но это пиздец) Я сначала подумал, что это прикол какой-то)
12 май 2025
P
Papa
Gustaff
,
Можно на твою посмотреть?
12 май 2025
Gustaff
Papa
,
У всех есть свои недостатки. Но если напоказ выставить недостатки, то это не делает эти недостатки достоинством, даже если ты без комплексов.
12 май 2025
Corpsegrinder04
Gustaff
,
Ну когда она была чуть моложе и весила на 38 кг меньше, была более менее приятной тёткой.
https://i.pinimg.com/originals/79/2c/cf/792ccf500edfdd46d9f9a096a6cb7749.jpg
А сейчас конечно та ещё Дося.
12 май 2025
Gustaff
Corpsegrinder04
,
Так да, я её лично видел в СПб на разогреве у Найтвиш, когда они привозили Имаджинэрум.
13 май 2025
olly71
Gustaff
,
Когда это ты успел ну прям всех финских баб пересмотреть что знаешь что там одни уродины ? во вторых Норра она и по жизни одевается очень экстравагантно ( не так конечно как на сцене но тоже очень выделяется из толпы на улице ) такое видение мира у человека просто ... Ps кстати заметил как плеер ВК видео перегружает звук ну прям пипец тот же клип на ютубе звучит намного приятней опять мы со своим софтом рукожопы на весь мир.
13 май 2025
Rocky Wolfsson
olly71
,
Ты не знал? Густаф у нас спец по финнам... А имя у Лухимо Ноора, а не Норра.
13 май 2025
olly71
Rocky Wolfsson
,
На ютубе есть интервью с ней на английском и там в том числе интевьюер её спрашивает как же всё таки правильно её имя Нора или Нура она ответила правильно Норра ( с длинным р )
13 май 2025
Gustaff
Rocky Wolfsson
,
Есть проверенная инфо, что на лесбиянка.
14 май 2025
Rocky Wolfsson
Gustaff
,
Да ладно!...
13 май 2025
Gustaff
olly71
,
Ну, пожалуй, кроме экс-премьера Финляндии. Везде бывают исключения.
13 май 2025
gravitgroove
Gustaff
,
здобная баба - мечта русского солдата! "Белое Солнце Пустыни" не смотрел что ли?
13 май 2025
Rocky Wolfsson
gravitgroove
,
Знойная женщина - мечта поэта...
13 май 2025
Gustaff
gravitgroove
,
Да я сам худых не люблю. Но не в этот раз.
12 май 2025
L
LU---
Вы про Музыку лучше скажите :-)
Мне не заходит-Пластмассовая странная запись.
Надо себя уважать немного,зачем барабанщик трудился.чтобы......его опустили? фуфло
13 май 2025
olly71
LU---
,
Да барабанщик у них всегда был самым слабым звеном в группе но вроде он там душа компании а они все очень дружны по жизни поэтому и держат.
13 май 2025
k
klim
Как раз недавно задавался вопросом, куда они делись
Песня не лучшая у них имхо, но посмотрим. Предыдущий альбом зашел
13 май 2025
Орион
Не знаю насчёт финнок, но шведки, норвежки и исландки - весьма красивые женщины
13 май 2025
Gustaff
Орион
,
Согласен. Особенно шведки. Финны не имеют отношения к этим народам (потомки викингов). Просто какой-то мудак все эти народы вместе решил называть Скандинавы.
13 май 2025
father
Внезапно прикольный трек! А баба... Ну да, немного странный ход - делать эротичные наряды для показа тех мест, которые выглядят не так уж эротично для большинства. Но к самой мадам претензий никаких, в любом случае женщина это приятнее, чем мужик:)
13 май 2025
Gustaff
father
,
Киркор с тобой бы поспорил
14 май 2025
s
smolet18-02-44
father
,
100 процентов)
13 май 2025
Corpsegrinder04
Вместо рогов нормально смотрелись бы пивные бутылки.
14 май 2025
Gustaff
Corpsegrinder04
,
Она здесь что-то вроде персонажа из фильмов про Астерикса и Обеликса
14 май 2025
Rocky Wolfsson
Gustaff
,
Или мульта "Ронал-варвар")
14 май 2025
Gustaff
Rocky Wolfsson
,
Только она думает, что Малефисента)
14 май 2025
Rocky Wolfsson
Gustaff
,
Малефисента-развратница...)
13 май 2025
s
sibterminator
Блин, ну опять 25. Я уж сбился со счету в похожих друг на друга песнях ансамбля Лухильмихи! Слышал такую же и не один раз у них же. Тут уж склонность бывшего члена к плагиату сторонних команд выглядит плюсом. Спасибо хоть аппетитные ляжки показали (в принципе я не против и на жопу посмотреть).
13 май 2025
Gustaff
sibterminator
,
А как ты будешь потом выбираться из этой жопы?
13 май 2025
rassol
Gustaff
,
с чего ты взял, что он будет выбираться?
13 май 2025
Gustaff
rassol
,
Даже киты поднимаются на поверхность воздуха набрать
14 май 2025
s
sibterminator
Gustaff
,
надо будет Норре рот открыть пошире, чтобы тяга пошла!
14 май 2025
s
smolet18-02-44
Посмотрев ранние фотки вокалистки могу сказать что полнота ей не сильно к лицу, хотя это никак не мешает сильному вокалу. А по песне , - не любитель данного направления.
14 май 2025
Gustaff
smolet18-02-44
,
Вокал зачётный, не спорю.
просмотров: 1796
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https://i.pinimg.com/originals/79/2c/cf/792ccf500edfdd46d9f9a096a6cb7749.jpg
А сейчас конечно та ещё Дося.
Мне не заходит-Пластмассовая странная запись.
Надо себя уважать немного,зачем барабанщик трудился.чтобы......его опустили? фуфло
Песня не лучшая у них имхо, но посмотрим. Предыдущий альбом зашел