12 май 2025



ROBERT FRIPP перенес сердечный приступ



TOYAH опубликовала следующее сообщение седьмого мая:



«Две субботы назад Robert улетел в Италию по работе. На следующий день он прислал мне сообщение, в котором написал: «Без паники, но я в реанимации». У него был сердечный приступ, но он не знал, что после нескольких моих телефонных звонков команде, ухаживающей за ним, у него, возможно, случился тихий инсульт.



Хорошая новость: все это произошло в непосредственной близости от одного из лучших кардиологических отделений в Италии. В течение нескольких минут он был у лучших кардиохирургов и специалистов. Это было чудо. Операция по установке первого стента длилась пять часов. В течение суток он находился в реанимации, а сейчас его состояние невероятно улучшается.



Когда я с ним разговариваю, он мало чем отличается от других, он явно в шоке, на него действуют лекарства, но выглядит он очень хорошо.



Он выглядит невероятно, и я думаю, что стенты были крайне необходимы. Он чувствует себя лучше всего за последнее время. Мы предполагаем, что сердечный приступ мог случиться во время перелета из Майами четыре недели назад.



Я никогда в жизни не испытывала такого стресса, я думала, что просто потеряю сознание от напряжения. Я много плакала. Я была в ужасе, Роберту пришлось перенести две операции. Я понимаю, что он оказался в нужном месте в нужное время, и его ангелы-хранители очень хорошо о нем позаботились, так что все, кого это встревожило, — он в очень хорошем положении. Он спасен.



Нам обоим нужно избавиться от насыщенных жиров в нашем рационе. Я ем много масла, а нам нужно избавиться от сахара. У нас обоих напряженная жизнь, и нам нужно снизить уровень стресса. Я сказала Robert, что изменю свою диету. Я изменю свой образ жизни в соответствии с его пожеланиями, и, что удивительно и эгоистично для меня, он сказал, что хочет проводить со мной больше времени и быть со мной, когда я работаю. Для меня это самая лучшая новость, которую я могла услышать, и я надеюсь, что к 26 мая (астрологический сдвиг в лучшую сторону) вся наша жизнь наладится и эти очень трудные последние 10 месяцев станут для нас неким прошлым, к которому мы больше никогда не вернемся».



Вчера (11 мая) пара поделилась очередным видео Upbeat Moments этой недели, в котором рассказала о ситуации. По их словам, на протяжении шести-восьми недель он будет вести спокойный образ жизни, но серия « Sunday Lunch» будет по-прежнему продолжаться. https://www.instagram.com/toyahofficial/







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