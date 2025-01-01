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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 54
*Новое видео BATTLE BEAST 37
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 24 апреля на Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada, доступно для просмотра ниже:

01. Creeping Death
02. Harvester of Sorrow
03. Holier Than Thou
04. King Nothing
05. 72 Seasons
06. If Darkness Had a Son
07. Kirk and Rob Doodle ("Murf Da Surf" and "Suicide & Redemption" with drum backing track first performance since 2011)
08. The Day That Never Comes
09. Shadows Follow
10. Orion (Dedicated to Cliff Burton)
11. Nothing Else Matters (Dedicated to Rebecca from Make-A-Wish)
12. Sad but True
13. Fight Fire With Fire
14. Fuel
15. Seek & Destroy
16. Master of Puppets




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