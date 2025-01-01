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Гитарист EXODUS: «Возвращение Rob'a меня перезагрузило»



GARY HOLT в недавнем интервью прокомментировал перемены за микрофоном:



«Никто не предвидел изменений в составе. Мы не предвидели их и в первый раз, когда Rob был в группе, но мы пришли к некоему перекрёстку, когда почувствовали, что всё идёт не так, как нужно, когда все на одной волне и все довольны. А что касается возвращения Rob'a — мне уже 60 лет. Я не хочу знакомиться с новыми людьми. А Rob — один из моих лучших друзей, и мы постоянно общаемся. И да, я на полсекунды подумал: "Может, мы возьмём какого-нибудь парня вдвое моложе меня, у которого пресс как у стиральной доски и который может прыгать с барабанной стойки, не повреждая колени в течение недели". Но нет, я предпочёл остаться со своим другом. И его вокал в новых песнях просто снесёт людям крышу. Это безумие».



На вопрос о том, как возвращение Dukes'a в EXODUS изменило направление и подход к следующему студийному альбому группы, который сейчас записывается для выпуска в 2026 году, Gary ответил:



«Я пишу песни для себя, как и все мы. EXODUS сочиняют ради EXODUS. И я никогда не менял подход. Когда Steve Souza присоединился к нам для работы над "Blood In Blood Out", я уже написал эти песни. И некоторые люди говорят: "Они идеально подошли ему". Так было написано, и я буду сочинять их независимо от того, кто будет стоять у микрофона. Но возвращение Rob'a, конечно, придало мне сил. Я подумал: "Давайте запишем два альбома", и тогда у меня будет мифический отпуск между альбомами, и мне не придётся возвращаться в студию до 70 лет. Кто знает, случится ли это вообще? Вот так мы и смотрим на это — мы хотим записать два альбома, и кто знает, что случится между ними? Меня может сбить машина, и тогда будет посмертный релиз — "последнее выступление Gary Holt'a", да что угодно. Я думаю о таких вещах в 60 лет. Это безумие».







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