QUEENS OF THE STONE AGE представят фильм летом



QUEENS OF THE STONE AGE пятого июня представят фильм "Alive In The Catacombs", снятый в рамках выступления в июле 2024 года в парижских катакомбах. Это совершенно уникальное событие, которое случается раз в жизни, представляет собой тщательно отобранный сет-лист, охватывающий весь каталог QOTSA, каждая песня выбрана и эпически переосмыслена для выступления в Катакомбах. В результате получилось беспрецедентное воплощение QOTSA в их самой интимной обстановке, но в окружении буквально миллионов человеческих останков — «самая большая аудитория, перед которой мы когда-либо выступали», — говорит лидер QOTSA Joshua Homme.



The Catacombs Of Paris — это разросшийся на 320 км (200 миль) оссуарий под поверхностью Парижа. Основой для него послужили несколько миллионов тел, захороненных в 1700-х годах, поэтому скелетные останки в основном обнажены, а большая часть стен построена из черепов и костей.



С момента своего первого визита в Катакомбы почти 20 лет назад он мечтал о выступлении QOTSA в Катакомбах. Однако город Париж никогда не давал разрешения ни одному артисту выступать в священных туннелях. QOTSA, будучи законопослушными гражданами, ждали, пока их видение не будет санкционировано.



Элен Фурминье (Les Catacombes de Paris) сказала: «Парижские катакомбы — это плодородная почва для воображения. Для нас важно, чтобы художники завладели этой вселенной и предложили ее деликатную интерпретацию. Спуск под землю и столкновение с размышлениями о смерти могут быть глубоко интенсивным опытом. Похоже, Josh в полной мере ощутил душой и телом потенциал этого места. Записи прекрасно резонируют с тайной, историей и определенным самоанализом, особенно заметным в тонком использовании тишины внутри катакомб».







