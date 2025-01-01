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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 53
*Новое видео BATTLE BEAST 37
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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Queens of the Stone Age

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31 май 2023 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

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12 май 2023 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

26 сен 2022 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE переиздают три альбома

1 дек 2020 : 		 Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE продает дом

14 окт 2019 : 		 Альбомы QUEENS OF THE STONE AGE выйдут на виниле

8 окт 2019 : 		 Трейлер к новому релизу JOSHUA HOMME

23 авг 2019 : 		 DAVE GROHL не появится на альбоме QUEENS OF THE STONE AGE

6 дек 2018 : 		 Рождественский сингл от QUEENS OF THE STONE AGE

19 мар 2018 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

22 фев 2018 : 		 Гитарист QUEENS OF THE STONE AGE продаёт дом

18 ноя 2017 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

24 авг 2017 : 		 Рассказ о виниловой версии нового альбома QUEENS OF THE STONE AGE
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QUEENS OF THE STONE AGE представят фильм летом



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QUEENS OF THE STONE AGE пятого июня представят фильм "Alive In The Catacombs", снятый в рамках выступления в июле 2024 года в парижских катакомбах. Это совершенно уникальное событие, которое случается раз в жизни, представляет собой тщательно отобранный сет-лист, охватывающий весь каталог QOTSA, каждая песня выбрана и эпически переосмыслена для выступления в Катакомбах. В результате получилось беспрецедентное воплощение QOTSA в их самой интимной обстановке, но в окружении буквально миллионов человеческих останков — «самая большая аудитория, перед которой мы когда-либо выступали», — говорит лидер QOTSA Joshua Homme.

The Catacombs Of Paris — это разросшийся на 320 км (200 миль) оссуарий под поверхностью Парижа. Основой для него послужили несколько миллионов тел, захороненных в 1700-х годах, поэтому скелетные останки в основном обнажены, а большая часть стен построена из черепов и костей.

С момента своего первого визита в Катакомбы почти 20 лет назад он мечтал о выступлении QOTSA в Катакомбах. Однако город Париж никогда не давал разрешения ни одному артисту выступать в священных туннелях. QOTSA, будучи законопослушными гражданами, ждали, пока их видение не будет санкционировано.

Элен Фурминье (Les Catacombes de Paris) сказала: «Парижские катакомбы — это плодородная почва для воображения. Для нас важно, чтобы художники завладели этой вселенной и предложили ее деликатную интерпретацию. Спуск под землю и столкновение с размышлениями о смерти могут быть глубоко интенсивным опытом. Похоже, Josh в полной мере ощутил душой и телом потенциал этого места. Записи прекрасно резонируют с тайной, историей и определенным самоанализом, особенно заметным в тонком использовании тишины внутри катакомб».




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