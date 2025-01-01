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Почему DARK ANGEL так долго ничего не выпускали?



Барабанщик DARK ANGEL Gene Hoglan в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему группа так долго ничего не выпускала:



«Лет десять назад я просто сказал в интервью: «Да. Эй, мы пишем новую пластинку и собираемся выпустить ее как можно скорее». И это было десять лет назад. И, эй, чувак, просто спасибо всем, чье терпение было на пределе. Но мы наконец-то продвигаемся вперед, чтобы выпустить новый альбом DARK ANGEL «Extinction Level Event» и представить его всем очень скоро - определенно до конца четвертого квартала 2025 года. У нас есть несколько песен в запасе, и мы просто выпускаем понемногу то тут, то там. И первым релизом стал заглавный трек».



На вопрос о том, почему был первым синглом выбран именно он, Glen ответил:



«На альбоме все композиции хороши, любая из них могла бы стать нашим первым релизом, но эта — одна из самых... ну, у нас на альбоме много дико взрывных треков. Это один из них, и он был настолько офигенным DARK ANGEL, настолько похожим на DARK ANGEL, что сначала мы решили не выпускать его первым, потому что его написал Джим, и это была его последняя, заключительная песня, которую он оставил нам... Но в итоге получилось иначе. Это реально крутой трек, у него классное название, и все обложки, которые идут вместе с альбомом, идут вместе с ним. Так что вот как-то так».







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