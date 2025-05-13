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Sabaton

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Вокалист SABATON: «Мы сделали альбом до смены лейбла»



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Joakim Brodén в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какой будет тематика нового альбома:

«Я не хочу портить сюрприз, но скажу лишь, что следующий альбом не будет посвящен Первой или Второй мировой войне. Мы хотим подождать с анонсом. Это другая тема, но я могу сказать, что он будет посвящен не только эпохе крестоносцев. Там будет нечто большее. У альбома точно есть концепция и тема».

По его словам, SABATON завершили работу над продолжением альбома 2022 года «The War To End All Wars» до того, как он и его коллеги по группе подписали контракт с Better Noise:

«Мы готовились к этому уже довольно долго, но, как и во всем остальном, на все нужно время - сроки, улаживание всех вопросов. Но, да, мы уже давно сотрудничаем с лейблом Nuclear Blast и остаемся хорошими друзьями, так что у нас нет никакой вражды или неприязни. Мы просто решили, что настало время для дальнейшего шага».

На вопрос о том, как он и его коллеги по группе SABATON решают, какие темы затрагивать в своих песнях, учитывая тот факт, что их тексты в основном посвящены военной истории, в частности, войнам, сражениям и актам героизма, Joakim сказал:

«О, это хороший вопрос. Хотя будет странный ответ. Иногда это не совсем мы решаем. Во многих случаях мы начинаем с темы или концепции альбома, которые затем ограничивают нас или задают определенную перспективу — вот с чем мы работаем, — потому что нам нужно создать такие ограничения для творческого процесса. Это помогает нам, на самом деле. А потом, допустим, мы выбрали историю ста лет Шведской империи, давайте расскажем ее, но на тот момент мы еще не знали, какие именно это будут истории. И в каком-то смысле, некоторые из них мы определили сами, и мы много исследовали, некоторые из таких историй, которые мы собирались сделать, оказались без подходящей музыки, или мы не смогли изложить историю так, как мы хотели. Кроме того, на протяжении многих лет нам писали поклонники. В некоторых альбомах мы пользовались письмами от фанатов, написанными тремя годами ранее, и в них было что-то вроде "О, вот это отличная идея. Может быть, когда-нибудь мы сделаем что-нибудь на эту тему". Так что наши фанаты очень вдохновляют нас, ведь у каждой нации своя история. И, скажем, скандинавы вряд ли слишком много знают об истории Латинской Америки, и наоборот, я так думаю. То есть, конечно, мы знаем о Конкисте, а вы - о викингах, но на этом все и заканчивается. Так что иногда все решает песня, потому что у нас есть музыкальное произведение, и мы знаем, что это за тема, но не знаем, какая именно будет битва. И тогда песня определяет текст и сюжет».




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