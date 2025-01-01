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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 51
*Новое видео BATTLE BEAST 34
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
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Jerry Cantrell

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8 ноя 2022 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL
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JERRY CANTRELL в фильме о вампирах



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JERRY CANTRELL в подкасте "Mark And Me" рассказал о том, как написал песню для фильма о вампирах Sinners:

«Это просто свалилось мне на голову три недели назад. Мой приятель Lars Ulrich позвонил мне, он работал с Ludwig Göransson над партитурой для фильма под названием «Sinners». Он сказал, что во время работы над фильмом он и режиссер Ryan Coogler [номинант на премию «Оскар»] много слушали ALICE и прочее. И у него была музыка, которая была своеобразной темой всего фильма — она повторяется на протяжении всего фильма — и он хотел, чтобы я попробовал написать на нее песню. Так что он связал меня с ними. Это было примерно две с половиной или три недели назад, и я написал ее на прошлой неделе, и она получилась просто замечательной. Песня называется «In Moonlight», и она войдет в саундтрек к фильму „Sinners“, который вышел 18-го числа».




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