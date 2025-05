сегодня



JERRY CANTRELL в фильме о вампирах



JERRY CANTRELL в подкасте "Mark And Me" рассказал о том, как написал песню для фильма о вампирах Sinners:



«Это просто свалилось мне на голову три недели назад. Мой приятель Lars Ulrich позвонил мне, он работал с Ludwig Göransson над партитурой для фильма под названием «Sinners». Он сказал, что во время работы над фильмом он и режиссер Ryan Coogler [номинант на премию «Оскар»] много слушали ALICE и прочее. И у него была музыка, которая была своеобразной темой всего фильма — она повторяется на протяжении всего фильма — и он хотел, чтобы я попробовал написать на нее песню. Так что он связал меня с ними. Это было примерно две с половиной или три недели назад, и я написал ее на прошлой неделе, и она получилась просто замечательной. Песня называется «In Moonlight», и она войдет в саундтрек к фильму „Sinners“, который вышел 18-го числа».





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 55