Новая песня SOLENCE



"Where Were You..?”, новая песня группы SOLENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Angels Calling, выход которого запланирован на третье октября на Better Noise Music:



“Angels Calling”

“Monsters In My Head”

“Where Were You…?”

“MESS”

“ “Dead_Alive”

“Wish You The Worst”

“Dangerous To Love”

“All Of The Pain Must Go”

“Angels vs Demons”







