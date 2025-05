все новости группы







15 май 2025 : Новая песня RAMONDA



Новая песня RAMONDA



"Gone", новая песня группы RAMONDA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Walls Are Crumbling Down, выход которого запланирован на 18 июля на Frontiers Music Srl:



“Under The Moonlight”

“The Walls Are Crumbling Down”

“Don’t Look For Love”

“Fight Fire With Fire”

“Blue Heart Of Stone”

“Without Love”

“High Voltage Hearts”

“Gone”

“Bad Girl”

“The One To Blame”

“World’s Gone Crazy”







