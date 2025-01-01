14 май 2025



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 26 апреля на Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Until It Sleeps

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle (“La Villa Strangiato” by Rush; with "YYZ" snippet)

Welcome Home (Sanitarium)

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu (Dedicated to Cliff Burton)

The Unforgiven

Inamorata

Battery

Moth Into Flame

One

Enter Sandman Moth Into FlameOneEnter Sandman







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