сегодня



THE NARRATOR на Nuclear Blast Records



Группа THE NARRATOR заключила контракт с лейблом Nuclear Blast Records, на котором 28 мая состоится релиз нового сингла “Unbind Me”:



«Подписание контракта с Nuclear Blast стало для нас настоящей вехой. На протяжении всего нашего пути нам всегда было важно работать с партнерами, которые понимают и поддерживают наше видение. С Nuclear Blast мы нашли именно таких партнеров. Мы в восторге от того, что нас ждет впереди. И все начнется уже совсем скоро: наш первый сингл в рамках нового сотрудничества, Unbind Me, выйдет в конце мая».



Marcus Hammer, управляющий директор Nuclear Blast Records, комментирует: «Наблюдать за неуклонным ростом The Narrator, распространяя их музыку через наше собственное предложение BloodBlast в течение последних нескольких лет, было настоящим удовольствием. Поэтому я с огромным удовольствием приглашаю группу на полноценный лейбл Nuclear Blast, где мы сможем собрать вокруг них команду и продолжить развивать их успех на международном уровне. За будущее!»



Комментирует A&R-менеджер Nuclear Blast Records Leoni Dowidat: «Мы очень рады и горды принять The Narrator в семью Nuclear Blast. Несмотря на все еще небольшую историю группы, The Narrator зарекомендовали себя как одни из самых интересных исполнителей в современном металкоре. Нам не терпится стать частью следующей яркой главы в их карьере!»





+0 -0



просмотров: 133