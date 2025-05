сегодня



€450,000 на поддержку концерта GUNS N’ ROSES в Португалии



The Portugal News сообщает, что городской совет Коимбры одобрил глобальную поддержку в размере 450 000 евро промоутеру Everything Is New для проведения концерта Guns N' Roses на Estádio Cidade de Coimbra в Коимбре, Португалия, 6 июня.



Финансовая поддержка в размере 125 тысяч евро, к которой добавляются 325 тысяч евро косвенной поддержки, была одобрена большинством голосов на заседании муниципальной исполнительной власти Коимбры, при этом «за» проголосовала коалиция Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS/NC/PPM/ALIANÇA/RIR/VOLT), а «против» — PS и CDU.



Предложение городских властей о поддержке промоутера Everything Is New предусматривает прямую финансовую поддержку в размере 125 тысяч евро, а также льготы на использование стадиона (с 19 мая по 10 июня), замену газона и ирригационных систем, уборку благоустроенных территорий, предоставление ларьков и ограждений, поддержку коммуникации и продвижения, освобождение от лицензий на шум, импровизированное ограждение и занятие общественного пространства, на общую сумму 325 тысяч евро.



Также предлагается тесное сотрудничество между муниципальными службами, организатором и силами безопасности и гражданской обороны, чтобы гарантировать все материально-технические, оперативные условия и безопасность мероприятия, которое, «как ожидается, привлечет тысячи посетителей и будет широко освещаться в СМИ». http://web.gunsnroses.com/index.jsp





