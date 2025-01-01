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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 52
*Новое видео BATTLE BEAST 34
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 20
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Guns N' Roses

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15 май 2025 : 		 €450,000 на поддержку концерта GUNS N’ ROSES в Португалии

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14 окт 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL

24 сен 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES обещает новую музыку

27 июл 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL

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16 июн 2024 : 		 DUFF MCKAGAN сказал, что у GUNS N' ROSES есть и новый материал

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23 май 2024 : 		 GUNS N' ROSES работают над новым альбомом

1 апр 2024 : 		 Альбом GUNS N' ROSES войдет в Зал Славы Грэмми

13 мар 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES об AXL'е ROSE: «Я с удовольствием наблюдал за его триумфом в течение последних восьми лет»

10 мар 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет хит GUNS N' ROSES

15 фев 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES о создании альбома "Appetite For Destruction": «Мы хотели, чтобы всё звучало как на нашей репетиции»

26 янв 2024 : 		 IRON HORSE исполняют GUNS N' ROSES

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16 янв 2024 : 		 GUNS N' ROSES набрали миллиард

18 дек 2023 : 		 DUFF MCKAGAN о продолжительности концертов GUNS N' ROSES

10 дек 2023 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES о выступлении в шлеме штурмовика из Звездных Войн
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€450,000 на поддержку концерта GUNS N’ ROSES в Португалии



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The Portugal News сообщает, что городской совет Коимбры одобрил глобальную поддержку в размере 450 000 евро промоутеру Everything Is New для проведения концерта Guns N' Roses на Estádio Cidade de Coimbra в Коимбре, Португалия, 6 июня.

Финансовая поддержка в размере 125 тысяч евро, к которой добавляются 325 тысяч евро косвенной поддержки, была одобрена большинством голосов на заседании муниципальной исполнительной власти Коимбры, при этом «за» проголосовала коалиция Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS/NC/PPM/ALIANÇA/RIR/VOLT), а «против» — PS и CDU.

Предложение городских властей о поддержке промоутера Everything Is New предусматривает прямую финансовую поддержку в размере 125 тысяч евро, а также льготы на использование стадиона (с 19 мая по 10 июня), замену газона и ирригационных систем, уборку благоустроенных территорий, предоставление ларьков и ограждений, поддержку коммуникации и продвижения, освобождение от лицензий на шум, импровизированное ограждение и занятие общественного пространства, на общую сумму 325 тысяч евро.

Также предлагается тесное сотрудничество между муниципальными службами, организатором и силами безопасности и гражданской обороны, чтобы гарантировать все материально-технические, оперативные условия и безопасность мероприятия, которое, «как ожидается, привлечет тысячи посетителей и будет широко освещаться в СМИ».



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