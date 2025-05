все новости группы







15 май 2025 : Новое видео LAGUNA



"Ghost Behind The Mask", новое видео группы LAGUNA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Ghost Of Katrina, выходящего 11 июля на Frontiers Music Srl:



Intro – “Katrina”

“Ghost Behind The Mask”

“Living On The Line”

“Punk Boy” (ft. Jimmy Westerlund)

“Wildfire”

“These Chains”

“Electric High”

“My Syndrome”

“Bring Me To Life”

“Sinner Of Tomorrow”







