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Yngwie Malmsteen

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14 май 2025 : 		 Фрагмент концертного релиза YNGWIE MALMSTEEN

3 май 2025 : 		 Новое концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

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23 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мои витаминки работают!»

20 мар 2025 : 		 Новое концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

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20 ноя 2024 : 		 Витаминки от YNGWIE MALMSTEEN

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27 мар 2024 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN — сам себе злейший враг»

22 окт 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Благодаря Pro Tools мой творческий потенциал раскрылся»

15 окт 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужны продюсеры, авторы и вокалисты!»

26 сен 2023 : 		 Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN

28 авг 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 авг 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

21 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я работаю над кучей вещей»

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Фрагмент концертного релиза YNGWIE MALMSTEEN



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Into Valhalla, новое концертное видео YNGWIE MALMSTEEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tokyo Live", выпущенного 25 апреля на Music Theories Recordings:

CD1

01. Rising Force (Live)
02. Top Down Foot Down (Live)
03. No Rest For The Wicked (Live)
04. Soldier (Live)
05. Into Valhalla (Live)
06. Baroque & Roll (Live)
07. Like An Angel (Live)
08. Relentless Fury (Live)
09. Now Your Ships Are Burned (Live)
10. Wolves At The Door (Live)
11. Hiroshima Mon Amour (Live)
12. (Si Vis Pacem) Parabellum (Live)
13. Badinere (Live)
14. Paganini's 4th (Live)
15. Adagio (Live)
16. Far Beyond The Sun (Live)
17. Arpeggios From Hell (Live)

CD2

01. Seventh Sign (Live)
02. Toccata (Live)
03. Evil Eye (Live)
04. Smoke On The Water (Live)
05. Trilogy-Vengeance (Live)
06. Cadenza 1 (Live)
07. Brothers (Live)
08. Fugue (Live)
09. Cadenza 2 - Grand Finale (Live)
10. You Don't Remember I'll Never Forget (Live)
11. Acoustic Cadenza (Live)
12. Black Star (Live)
13. I'll See The Light Tonight (Live)




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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14 май 2025
Gustaff
Что это за король клавишных восседает там? Ингви - БОГ!!! 

















просмотров: 113





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