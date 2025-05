сегодня



Новое видео CRYPTOPSY



“Malicious Needs”, новое видео группы CRYPTOPSY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "An Insatiable Violence", выходящего 20 июня на Season Of Mist:



“The Nimis Adoration”

“Until There’s Nothing Left”

“Dead Eyes Replete”

“Fools Last Acclaim”

“The Art of Emptiness”

“Our Great Deception”

“Embrace the Nihility”

“Malicious Needs”







